Сеть высокоскоростных пневмопоездов Hyperloop One может пройти через Украину
Опубликован концепт мировой карты основных 11 транспортных маршрутов, пять из которых, как предполагают авторы инновации, пройдут по территории Украины
Согласно данным американского издания Inverse, в начале этого года компания Hyperloop One (США) приступила к осуществлению масштабного проекта по объединению всего мира с помощью сети высокоскоростных пневмопоездов наподобие метро.
Известно, что организация намерена построить три ветки за пять лет, и даже уже подписала соглашение с властями Дубая (ОАЭ) на создание подобной линии в этом городе.
Кроме того, в компании даже опубликовали концепт мировой карты основных 11 транспортных маршрутов, пять из которых, как предполагают авторы инновации, пройдут по территории Украины через Киев, Днепр, Кривой Рог, Харьков, Одессу и другие города.
Представленное транспортное средство сможет достигать скорости до 1200 километров в час, благодаря чему попасть в любую точку мира станет возможным за считанные часы.
Например, время поездки с одного конца Украины в другой будет составлять приблизительно один час.
Тем не менее транспортный эксперт Александр Кава считает, что говорить о строительстве высокоскоростной надземной магистрали в Украине, несмотря на появившиеся слухи, еще слишком рано. По его словам, никаких официальных заявлений от корпорации Hyperloop One о том, что хоть одно из пяти направлений пройдет через территорию нашей страны, не было.
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