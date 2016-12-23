Шахтерам до нового года вернут все долги по зарплатам – Насалик

Министр похвастался запланированным на следующий год финансированием угледобывающей отрасли

До 1 января в Украине будут погашены все долги шахтерам. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик.

"Мы войдем в новый год без долгов угольной отрасли", – подчеркнул Насалик, выступая в Верховной Раде.

Он отметил, что в следующем году принятыми в бюджетном пакете законами предусмотрено выделение 1 млрд грн на материально-техническое обеспечение шахт с использованием механизма государственных гарантий.

Еще 1 млрд грн пойдет на компенсацию разницы между ценой угля и себестоимостью его добычи и 800 млн грн на реструктуризацию угольной отрасли.

Напомним, ранее Насалик заявлял, что в Украине подорожает уголь, добываемый на государственных шахтах. "Цена на уголь будет увеличена", – сказал министр.