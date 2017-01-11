Шеремета: Национализация "Привата" – правильный шаг, но он дорого обойдется украинцам

Действия правительства в отношении крупнейшего банка страны – это и не поражение, и не победа, считает экономист

Национализация крупнейшего банка страны была необходима ради очищения банковской системы Украины, однако она дорого будет стоить украинцам и бюджету. Об этом заявил в эфире телеканала NewsOne экономист, экс-министр экономики Павел Шеремета.

По его словам, национализация ПриватБанка не является ни победой, ни поражением, но она была вынужденной.

"Это не победа и не поражение, это равносильно. Это то, что в американском бухгалтерском учете называется "working progress", а в украинском бухгалтерском учете – "незавершенное строительство". Это вынужденный шаг, но это нужно было сделать. На мой взгляд, этот шаг правильный ради очищения банковской системы и сделанный таким образом, чтобы не подорвать доверие ко всей банковской системе. Это шаг, который очень дорого стоит всем гражданам Украины и бюджету страны", – заявил Шеремета.

Также он отметил, что, если бы банку дали обанкротиться, то это нанесло бы еще больший урон финансовой системе страны.

"В той ситуации, с тем влиянием, которое было у банка, альтернативой было его, по сути, банкротство. Но это был бы еще более сильный удар, и стоило бы еще дороже, чем та "дыра", которую мы видим в Привате", – рассказал экономист.

Напомним, 18 декабря правительство национализировало ПАО ПриватБанк. 21 декабря Фонд гарантирования вкладов физических лиц и Министерство финансов Украины подписали договор о продаже 100% акций ПриватБанка: Минфин приобрел 100% акций за одну гривню. Национализация состоялась за 72 часа.

Принятое решение объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении. Международные финансовые институты поддержали это решение.

В свою очередь уже экс-владелец банка Игорь Коломойский считает, что ПриватБанк стал жертвой произвола. Также он отметил, что премьер-министр и его команда проявили настоящее мужество, приняв это непростое решение, так как была угроза всей финансовой системе Украины.