Шлапак: На "теле" ПриватБанка есть "раковая опухоль"

Сегодня, 12:31

Новый глава "Привата" надеется решить проблемы с плохими активами

&quot;Приват&quot; пострадал от плохих активов. Фото: архив
"Приват" пострадал от плохих активов. Фото: архив

Национализированный ПриватБанк еще не готов к продаже частникам, так как вопрос с проблемными активами не решен. Об этом заявил глава правления национализированного ПриватБанка, экс-министр финансов Александр Шлапак.

"У нас в портфеле из 200 млрд активов 170 млрд активов плохих. Нужно решить, что с ними дальше делать. Только после этого можно будет говорить о какой-то продаже", – сказал Шлапак.

Он уточнил, что за деньги государства было сформировано 100% резерва под "плохой" портфель.

"Посколько этот резерв сформирован, переживаний нет. Меня как финансиста он смущает как большая "раковая опухоль" на "теле" банка", – сказал Шлапак, но подчеркнул, что резервы – это способ держать ситуацию под контролем.

Как известно, руководство ПриватБанка сменилось в декабре 2016 года вследствие национализации финучреждения. Принятое решение в НБУ и Кабмине объяснили необходимостью, поскольку банк находился в сложном положении – в частности из-за высокой доли кредитов, выданных связанным лицам. В свою очередь, экс-владелец банка Игорь Коломойский считает, что ПриватБанк стал жертвой произвола
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Автор:

Дарья Нинько

Источник:

"Сегодня"

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