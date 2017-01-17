Горячая новость
A01A786E-413F-4991-BA3B-D0BE3E43BC47 Сделать стартовой
УКР
Главная Новости экономики Новости экономики
Швейцария выделяет 100 млн долларов финансовой помощи Украине – Порошенко http://www.segodnya.ua/img/article/7891/0_main.1484664422.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7891/0_tn.1484664422.jpg Экономика Глава украинского государства сообщил, что в ходе переговоров с президентом Швейцарии обсуждался успех Украины на пути проведения важных реформ

Швейцария выделяет 100 млн долларов финансовой помощи Украине – Порошенко

Сегодня, 16:46

Глава украинского государства сообщил, что в ходе переговоров с президентом Швейцарии обсуждался успех Украины на пути проведения важных реформ

Петр Порошенко и Дорис Лойтхард. Фото: president.gov.ua
Петр Порошенко и Дорис Лойтхард. Фото: president.gov.ua

Швейцария до конца января текущего года передаст 100 млн долларов США в виде первого транша финансовой помощи Украине, заявляет президент Украины Петр Порошенко.

"Было принято решение, которое только что объявлено, что до конца января Украина получит 100 млн. долларов. Они поступят на счета Нацбанка в виде финансовой помощи от Швейцарской Конфедерации как первая часть транша, направленного на поддержку Украины", – сообщил Порошенко журналистам в Давосе по итогам переговоров с президентом Швейцарской Конфедерации Дорис Лойтхард.

Глава украинского государства сообщил, что в ходе переговоров с президентом Швейцарии обсуждалось нынешнее положение двусторонних межгосударственных отношений, а также успех Украины на пути проведения важных реформ.

"Мы отметили, что к 6 февраля, когда Украина и Швейцария будут отмечать 25-елтие наших дипломатических отношений, мы подошли не с пустыми руками. Швейцария признала очевидный прогресс Украины по поводу реформ", – сказал П.Порошенко.

Отдельно, по его словам, была отмечена эффективность борьбы с коррупцией в разных сферах, а также шаги украинской стороны для стабилизации банковской системы.

"Кроме того, мы договорились ускорить совместные шаги по расследованию преступлений предыдущей власти. Что касается тех замороженных активов в швейцарских банках, которые сейчас там находятся, то мы определили четкие графики и координацию сотрудничества министерств юстиции и генеральных прокуратур, которые должны побыстрее привести к определенному результату по возвращению этих активов в Украину", – сказал президент.

Как известно, сегодня Порошенко находится в Давосе (Швейцария), где проходит всемирный экономический форум.
Украина, Швейцария, президент, Порошенко, Давос, транш, эффективность, финансовая помощь, прогресс, Петр Порошенко

Вы сейчас просматриваете новость "Швейцария выделяет 100 млн долларов финансовой помощи Украине – Порошенко". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Интерфакс-Украина

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Политика

Порошенко дал интервью телеканалу Bloomberg. Фото: president.gov.ua

Порошенко напомнил западным СМИ о Будапештском меморандуме

Сегодня, 16:38

Президент Украины отметил, что Украина нуждается в транслантическом единстве и солидарности

Политика

Петр Порошенко. Фото: President.gov.ua

Мир нуждается в НАТО – Порошенко

Сегодня, 15:45

Альянс остался единственным эффективным механизмом безопасности на Земле, отметил президент

Политика

Фото: pinchukfund.org

Пинчук должен объясниться также в западных СМИ - нардеп

Сегодня, 14:55

Каждый сам решает, принимать, или не принимать участие в украинском завтраке в Давосе

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко заявил, что договорился о встрече с Трампом

Сегодня, 14:45

Президент отметил, что был одним из первых мировых лидеров, с кем Трамп поговорил после  победы на президентских выборах

Экономика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Украина скоро получит транш МВФ - Порошенко

Сегодня, 14:29

Президент заверил, что Киев выполнил все условия для получения денег

Политика

Петр Порошенко и Кристин Лагард обсудят помощь МВФ. Фото: president.gov.ua

Порошенко в Давосе встретится с главами МВФ и ООН - Гопко

Сегодня, 14:19

С новым генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем украинская делегация намерена обсудить повестку дня своего председательства в Совбезе ООН в феврале

Политика

Петр Порошенко. Фото: president.gov.ua

Порошенко рассчитывает на возможности Трампа в борьбе Украины против России

Сегодня, 14:11

Новый лидер США должен использовать все свое влияние для поддержки Киева, считает президент

Политика

Вице-спикер Оксана Сыроид

Сыроид пояснила, почему отказалась от завтрака Пинчука в Давосе

Сегодня, 13:45

Приглашения на украинский завтрак в Давосе Сыроид получала ежегодно, и в этом году тоже

Политика

Петр Порошенко и СИ Цзиньпин. Фото: president.gov.ua

Форум в Давосе: о чем договорились Порошенко и Си Цзиньпин

Сегодня, 12:29

Лидер КНР подчеркнул, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины, и позвал президента Украины на китайский форум

Мир

Мартин Лютер Кинг. Фото: соцсети

ТОП-7 цитат Мартина Лютера Кинга, которые актуальны сегодня

Сегодня, 11:42

Кинг произнес некоторые из самых известных речей мира, которые до сих актуальны в современном мире

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования

Войдите или зарегистрируйтесь, используя ваш акаунт в социальной сети

Войдите, используя ваш акаунт
на сайте segodnya.ua

Для тех, кто регистрировался на сайте до 1 января 2016 года

code
Забыли пароль?
Вернуться к форме авторизации

Введите адрес электронной почты из вашей учетной записи. Система вышлет на него пароль.