Сколько сахара можно купить на пенсию в Украине, России, США и Европе (инфографика)

Больше всего получают американцы, а украинские пенсионеры довольствуются 72 долларами, на них можно купить всего 135 кг сахара

Украинцы на заслуженном отдыхе получают не меньше 1247 гривен, при этом средняя пенсия приближается к двум тысячам гривен. Пенсионная система досталась Украине по наследству от СССР и так и не была реформирована. В следующем году, согласно главному финансовому документу страны, из бюджета в Пенсионный фонд направят 156,2 миллиарда гривен. Эта сумма больше, чем государство заплатит за самую большую национализацию в Европе – покупку ПриватБанка. При этом солидарная пенсионная система должна полностью обеспечивать себя за счет единого социального взноса, а не государственного бюджета.

Средняя пенсия в США – 1500 долларов, на них можно купить 2380 кг сахара. Во Франции – 1050 долл (1381 кг сахара), в Польше – 415 долларов (584 кг), в России – 210 долл. (322 кг), а в Украине – 72 доллара (135 кг сахара).

Отметим, бедными себя считают 76% украинских семей, 52% зарабатывают меньше средств, чем необходимо для обеспечения минимальных потребностей (расчетный прожиточный минимум), и 6% получают меньше официального прожиточного минимума, рассказывает главный демограф страны Элла Либанова. За чертою бедности находятся большинство пенсионеров.

Минимальная пенсия в следующем году будет увеличиваться несколько раз: в мае с 1247 до 1312 гривен, а в декабре – до 1373 гривен. Прожиточный минимум в январе составит 1544 гривни, в мае – 1624 гривни, а в декабре – 1700 гривен. Однако и после этого украинцы будут получать значительно меньше своих соседей.