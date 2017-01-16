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СМИ назвали семь новых требований МВФ к Украине http://www.segodnya.ua/img/article/7885/61_main.1484560085.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7885/61_tn.1484560085.jpg Экономика Фонд рассчитывает на пенсионную и налоговую реформу, а также открытие рынка земли

СМИ назвали семь новых требований МВФ к Украине

Сегодня, 11:45

Фонд рассчитывает на пенсионную и налоговую реформу, а также открытие рынка земли

МВФ ждет от Украины реформ. Фото из архива
МВФ ждет от Украины реформ. Фото из архива

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом (МВФ) Украине нужно провести пенсионную реформу, сократить количество бюджетников, отменить "упрощенку" и открыть земельный рынок. Об этом сообщает "Экономическая правда" со ссылкой на "последнюю версию меморандума о сотрудничестве Украины с МВФ", который есть в распоряжении издания.

"Проект меморандума предусматривает 12 структурных маяков, из них семь – новые", – пишет издание.

Как отмечается, во-первых, Кабинет министров должен до конца января 2017 принять решение о монетизации субсидий.

Во-вторых – пенсионная реформа. Установлен новый срок – конец марта 2017 года. Действующий проект меморандума предусматривал принятие закона о пенсионной реформе до конца декабря прошлого года. Этого не произошло, поэтому МВФ ужесточил требования.

Маяк предусматривает постепенное повышение пенсионного возраста: для мужчин – на четыре месяца каждый год, начиная с июля 2017, для женщин – на шесть месяцев после 2021, до тех пор, пока для обеих пенсионный возраст достигнет 63 лет – в 2027 году.

Также предусматривается повышение рабочего стажа до 25 лет с января 2017 года с введением минимального страхового стажа на уровне 16 лет. Сейчас необходимый рабочий стаж составляет 15 лет с постепенным его повышением в год до тех пор, пока он не достигнет 35 лет в 2036 году.

В-третьих – земельная реформа. Новый срок – конец марта 2017 года. Подать закон о рынке земель в парламент власть обязывалась к концу сентября прошлого года, но не подала. Сейчас маяк выписан снова, но жестче – до конца марта закон должен быть принят.

В-четвертых, надо выбрать международную компанию с хорошей деловой репутацией для проведения аудита Приватбанка. Срок – конец января 2017 года. Аудиторы должны выявить, были ли допущены нарушения в составлении финансовой отчетности в течение шести месяцев, предшествующих национализации.

В-пятых, надо выбрать международного аудитора для оценки выполнения акционерами Приватбанка условий реструктуризации. Срок – конец июня 2017 года. Компания должна оценить, позволяют условия реструктуризации компенсировать потери по ссудам, выданным связанным лицам.

В-шестых – создание единого реестра получателей социальных выплат – до конца июня 2017 года. Идея с созданием реестра не нова. Его появление необходимо, в том числе для продолжения процесса верификации социальных выплат. Пока дальше разговоров и точечных начинаний дело с места не сдвинулось.

В-седьмых – создание законодательного поля для работы антикоррупционных судов. Срок – до конца июня 2017 года.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США. Украинские власти ожидают получить четвертый транш МВФ в феврале.
Украина, мвф, требования, финансовая помощь, реформы, маяки

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