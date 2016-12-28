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Соцстандарты и рост доходов: официально опубликован текст бюджета-2017 http://www.segodnya.ua/img/article/7838/4_main.1482914168.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7838/4_tn.1482914168.jpg Экономика Закон о госбюджете начнет действовать с 1 января наступающего года

Соцстандарты и рост доходов: официально опубликован текст бюджета-2017

Сегодня, 10:34

Закон о госбюджете начнет действовать с 1 января наступающего года

Бюджет-2017 начнет действовать с 1 января. Фото: zn.ua
Бюджет-2017 начнет действовать с 1 января. Фото: zn.ua

Официальная газета Верховной Рады "Голос України" опубликовала Закон "О государственном бюджете" на 2017 год. Таким образом, закон вступает в силу с 1 января 2017 года. Президент подписал документ 26 декабря.

Согласно тексту закона, доходы государственного бюджета Украины в 2017 году определены в размере 731,03 млрд грн, в том числе общего фонда – 673,74 млрд грн, что соответственно на 20,3% и 17,1% превышает доходы, закрепленные в госбюджете на 2016 год.

Согласно закону о госбюджете-2017, расходы госбюджета в следующем году запланированы в объеме 800,03 млрд грн, в том числе общего фонда – 739,71 млрд грн, превышая плановые расходы госбюджета-2016 соответственно на 17,4% и 14,3%.

Закон предусматривает сокращение предельного дефицита госбюджета в следующем году по сравнению с годом нынешним на 7,3% – до 77,5 млрд грн, в том числе по общему фонду – на 9,5%, до 62,34 млрд грн.

Согласно госбюджету-2017 прожиточный минимум с нынешних 1544 грн в месяц будет повышен с 1 мая до 1624 грн, с 1 декабря – 1700 грн, тогда как минимальная заработная плата с 1 января будет увеличена вдвое – до 3200 грн в месяц, в почасовом размере – до 19,34 грн.

_2016-17

Закон также устанавливает предельный размер госдолга на конец 2017 года в 1 трлн 716,63 млрд грн и предельный размер гарантированного государством долга в 579,37 млрд грн по сравнению 1 трлн 501,48 млрд грн и 444,78 млрд грн на конец этого года в законе о госбюджете-2016.

В то же время, как и в предыдущие годы, Кабинету министров предоставлено право в случае необходимости осуществлять выпуски облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) сверх объемов, установленных для финансирования дефицита госбюджета, для капитализации банков и финансирования Фонда гарантирования вкладов физлиц с соответствующей корректировкой предельного объема госдолга. В другой статье говорится и о необходимости обслуживания увеличения госдолга для национализации системообразующего банка.

Поступления от Нацбанка в новом году, как установлено, увеличатся до 45 млрд грн с 38 мрд грн в этом году, что однако меньше 60,5 мрд грн в прошлом.

Как сообщалось, госбюджет-2017 строился на прогнозе роста реального ВВП Украины в 3% и номинального на 14,2% – до 2,585 млрд грн при инфляции 8,1%.

По итогам 11 месяцев 2016 года госбюджет сведен с дефицитом 45,54 млрд грн. Его доходы составили 543,43 млрд грн, в том числе общего фонда – 506,69 млрд грн, расходы – 588,88 млрд грн, в том числе общего фонда – 556,42 млрд грн.
бюджет, доходы, госбюджет, прожиточный минимум, бюджет-2017

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Источники:

Интерфакс-Украина, "Сегодня"

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