По следам "Роттердама+": спецрепортаж

В сюжете вы узнаете, почему прозрачные европейские цены на уголь на самом деле являются позитивом для Украины

На телеканале "Украина" вышел в эфир специальный репортаж "По следам Роттердама+".

В видеосюжете вы узнаете, кто и зачем начал медиа-атаку на новую схему формирования стоимости электроэнергии, кому выгодно использовать болезненную для украинцев тему тарифов в личных политических целях и почему прозрачные европейские цены на уголь на самом деле являются позитивом для Украины.

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