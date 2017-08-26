По следам "Роттердама+": спецрепортаж
В сюжете вы узнаете, почему прозрачные европейские цены на уголь на самом деле являются позитивом для Украины
На телеканале "Украина" вышел в эфир специальный репортаж "По следам Роттердама+".
В видеосюжете вы узнаете, кто и зачем начал медиа-атаку на новую схему формирования стоимости электроэнергии, кому выгодно использовать болезненную для украинцев тему тарифов в личных политических целях и почему прозрачные европейские цены на уголь на самом деле являются позитивом для Украины.
Смотрите также спецпроект о львовском мусоре и о том, как жители города приходят в себя после коллапса.
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