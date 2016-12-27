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Суд ЕС приостановил доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL http://www.segodnya.ua/img/article/7835/79_main.1482846911.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7835/79_tn.1482846911.jpg Экономика При этом российских газовый монополист загрузил газопровод уже на 86%

Суд ЕС приостановил доступ "Газпрома" к газопроводу OPAL

Вчера, 15:54

При этом российских газовый монополист загрузил газопровод уже на 86%

Доступ &quot;Газпрома&quot; к OPAL приостановлен по решению суда. Фото: AFP
Доступ "Газпрома" к OPAL приостановлен по решению суда. Фото: AFP

Суд Европейского союза приостановил решение Европейской комиссии об увеличении доступа "Газпрома" к трубопроводу OPAL – одному из отводов от "Северного потока". Об этом сообщил гендиректор польской газовой компании PGNiG Петр Возняк на пресс-конференции в Варшаве.

По его словам, решение суда принято 23 декабря. Руководитель польской компании ожидает, что оно будет опубликовано к концу года.

Тем временем "Газпром" уже нарастил физическую загрузку OPAL до 86%.

Напомним, трейдинговая "дочка" польской PGNIG 4 декабря подала иск в Европейский суд относительно решения Еврокомиссии, позволяющей "Газпрому" увеличить эксклюзивные права на использование газопровода OPAL.

По словам Возняка, решение наносит вред интересам Польши, нарушает правила Евросоюза.

PGNiG потребовала приостановить и аннулировать решение Евросоюза от 28 октября, попросив принять решение до 23 декабря – до того, как мощности OPAL будут выставлены на аукцион.

PGNiG также подала жалобу против германского регулятора.

Как сообщалось, еще в 2009 году ЕК согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором).

"Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены. Теперь Еврокомиссия сокращает резерв до 10% (при спросе третьих сторон резерв может увеличиться до 20%), а оставшиеся 40% будут выставлены на открытый аукцион, и "Газпром" сможет принять в нем участие.

Дополнительные 40% мощностей OPAL – из расчета его проектной мощности в 36 млрд куб. м в год – могут дать "Газпрому" 14,4 млрд куб. м в год, или 39,5 млн куб. м в сутки.

С другой стороны, морская магистраль "Северный поток" сейчас загружена на 85% – значит, в ней осталось только 8 млрд куб. м в год свободной мощности, если исходить из пропускной способности Nord Stream в 55 млрд куб. м в год.

При этом в "Газпроме" уже давно рассматривают мощность морской магистрали в 60 млрд куб. м в год. Однако чтобы подать этот газ в морской газопровод, "Газпрому" нужно расширять ГТС на северо-западе России.
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Источник:

Интерфакс

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