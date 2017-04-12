Тарифы и дорогие продукты: как в Украине растет инфляция

В марте 2017 года потребительская инфляция в Украине ускорилась до 15,1% в годовом выражении с 14,2% в феврале. В месячном исчислении рост индекса потребительских цен составил 1,8%. Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины (НБУ) со ссылкой на данные официальной статистики.

Таким образом, инфляция в годовом измерении растет уже четыре месяца.

"Ускорение инфляции в годовом измерении было ожидаемым. Инфляция сырых продуктов питания ускорилась за счет увеличения производственных затрат, активного экспорта и низкой базы сравнения. Также повлияло плановое повышение отдельных тарифов и акцизов. Зато улучшение ситуации на мировых товарных рынках обусловило укрепление обменного курса гривни в феврале и марте, сдерживало базовую инфляцию", – пояснили в НБУ.

Вместе с тем, фактическая инфляция в годовом измерении оказалась несколько ниже прогноза Нацбанка.

• Базовая инфляция замедлилась в марте до 6,3% в годовом выражении, в месячном измерении она составила 1,7%.

"Это произошло вследствие укрепления обменного курса гривни в феврале-марте 2017 года. Благодаря таким тенденциям на валютном рынке, цены на отдельные импортируемые товары росли менее существенно. В частности, это касается цен на одежду и обувь, товары личного ухода, домашний текстиль, бытовую технику, лекарства, медицинские товары. Кроме того, на некоторые товары цены в годовом измерении даже снизились (автомобили с ЕС, аудио- и видеотехника, оборудование для обработки информации)", – уточнили в НБУ.

В то же время ускорился рост цен на продукты питания с высокой степенью обработки. Это связано с вторичными эффектами от подорожания сырых продуктов, в том числе молока и мяса, отмечают в Нацбанке.

К тому же, продолжил ускоряться рост цен на некоторые услуги, входящие в базовую инфляцию. Так, в марте повысилась стоимость услуг ресторанов и гостиниц, парикмахерских, нотариусов, такси, бытовых служб, а также выросли тарифы на телекоммуникационные услуги. Такие тенденции связаны с увеличением расходов, в частности на оплату труда, поясняют в НБУ.

• Рост цен на сырые продовольственные товары ускорился до 7,5% в годовом выражении; за месяц цены выросли на 1%.

"Такое ускорение было ожидаемым и произошло прежде всего на фоне низкой базы сравнения. Этот период в прошлом году действовали торговые и транзитные ограничения со стороны РФ не только для украинских, но и для турецких товаров. В результате, год назад предложение этих товаров на отечественном рынке расширилась, а цены на них замедлили рост", – поясняет Нацбанк.

Как следствие, указывают в НБУ, падение цен на овощи и фрукты в годовом измерении, как и предполагалось, продолжило замедляться. Впрочем, цены на эти товары все еще оставались существенно ниже, чем в марте 2016 года, благодаря значительному предложению, в том числе из-за раннего повышения температуры воздуха.

Ускорился рост цен на мясо и молоко вследствие увеличения производственных затрат, сокращения поголовья, а также активного экспорта. Из-за сохранения частичных ограничений на экспорт продукции птицеводства продолжалось снижение цен на яйца по сравнению с предыдущим месяцем, однако в годовом измерении низкая база сравнения обусловила их рост.

• Рост цен и тарифов, регулируемых административно, ускорился до 39,5% в годовом измерении; за месяц – 3,2%.

Так, в марте 2017 произошло повышение тарифов на электроэнергию для населения. К тому же, как и в предыдущие месяцы, весомым фактором ускорения административно регулируемых цен стало подорожание платы за проезд в пассажирском транспорте. В марте также существенно выросла стоимость почтовых услуг, в частности с 24 марта ПАО "Укрпочта" увеличила тарифы на свои услуги прежде всего вследствие роста расходов на оплату труда. Также продолжили расти цены на табачные изделия в результате повышения акцизов с начала года.

В то же время несмотря на повышение акцизов на алкогольные напитки, годовые темпы роста цен на эти товары продолжили снижаться. "Это может быть связано с реализацией накопленных ранее запасов этой продукции, а также наличием маржи от повышения минимальных цен в декабре прошлого года", – отмечают в НБУ.

• Цены на топливо в марте не изменились, благодаря чему в годовом измерении их рост замедлился до 26,4%.

"Текущая динамика индекса потребительских цен и его составляющих подтверждает достижимость инфляционной цели по результатам 2017 года в пределах целевого диапазона 8% плюс-минус 2 процентных пункта", – резюмировали в Нацбанке.

Напомним, пасхальная корзина в Украине за год подорожала на 20%. "Пасхальная инфляция" оказалась в 1,33 раза больше, чем инфляция за год (в среднем 15%).