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Трамп обещает обеспечить энергетическую независимость США от ОПЕК http://www.segodnya.ua/img/article/7903/51_main.1484939920.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7903/51_tn.1484939920.jpg Экономика При этом президент США заверил, что будет работать с союзниками из Персидского залива

Трамп обещает обеспечить энергетическую независимость США от ОПЕК

Сегодня, 21:18

При этом президент США заверил, что будет работать с союзниками из Персидского залива

Дональд Трамп. Фото: AFP
Дональд Трамп. Фото: AFP

Президент США Дональд Трампр намерен развивать энергетический сектор своей страны, чтобы добиться независимости США от поставок энергоносителей от ОПЕК и государств, враждебно настроенных по отношению к Вашингтону. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе о приоритетах Трампа.

"Усиление национальной энергетической сферы важно для обеспечения национальной безопасности. Президент Трамп намерен добиться энергетической независимости от ОПЕК и от любых стран, которые враждебны", – отмечается в сообщении.

При этом президент "будет работать с союзниками из Персидского залива, чтобы добиться позитивных отношений в сфере энергетики, и это будет частью нашей стратегии по борьбе против терроризма".

"Для достижения светлого будущего нам нужны стратегии в сфере энергетики, которые будут стимулировать нашу экономику, обеспечивать нашу безопасности и защищать наше здоровье", – подчеркивается в документе.

В нем говорится о готовности новой администрации США работать над тем, чтобы добыча энергоносителей в стране не наносила вреда экологии.

Как сообщалось, в документе указано, что Трамп возлагает большие надежды на "ревлюцию" сланцевого газа и нефти.

Напомним, Дональд Трамп принес сегодня присягу президента США, став 45-м главой Америки.
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Источник:

Интерфакс

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