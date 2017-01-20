Трамп обещает обеспечить энергетическую независимость США от ОПЕК

При этом президент США заверил, что будет работать с союзниками из Персидского залива

Президент США Дональд Трампр намерен развивать энергетический сектор своей страны, чтобы добиться независимости США от поставок энергоносителей от ОПЕК и государств, враждебно настроенных по отношению к Вашингтону. Об этом говорится в опубликованном на сайте Белого дома документе о приоритетах Трампа.

"Усиление национальной энергетической сферы важно для обеспечения национальной безопасности. Президент Трамп намерен добиться энергетической независимости от ОПЕК и от любых стран, которые враждебны", – отмечается в сообщении.

При этом президент "будет работать с союзниками из Персидского залива, чтобы добиться позитивных отношений в сфере энергетики, и это будет частью нашей стратегии по борьбе против терроризма".

"Для достижения светлого будущего нам нужны стратегии в сфере энергетики, которые будут стимулировать нашу экономику, обеспечивать нашу безопасности и защищать наше здоровье", – подчеркивается в документе.

В нем говорится о готовности новой администрации США работать над тем, чтобы добыча энергоносителей в стране не наносила вреда экологии.

Как сообщалось, в документе указано, что Трамп возлагает большие надежды на "ревлюцию" сланцевого газа и нефти.

Напомним, Дональд Трамп принес сегодня присягу президента США, став 45-м главой Америки.