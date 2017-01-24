Тысячи украинцев могут остаться без пенсий и субсидий: Минфин готовит закон о верификации

Без помощи от государства могут остаться украинцы, которые скрывают реальное финансовое положение и незаконно получают выплаты

Министерство финансов в прошлом году провело масштабную верификацию получателей всех социальных выплат. На этом чиновники планировали сэкономить около пяти миллиардов бюджетных гривен. По итогам работы в Минфине рекомендовали прекратить выплаты 1,5 миллионам человек (всего проверили 26 миллионов украинцев). Однако, окончательное решение принимают распределители средств (Пенсионный фонд (ПФ), Минсоцполитики и т.д.).

Как сообщили в ПФ, далеко не все рекомендации Минфина оказались верными: часть украинцев, данные о которых подал Минфин, уже давно не получает пенсии, другие, как заявляют в ПФ, верификацию не прошли, в список "рекомендаций на прекращение выплат" попали, но самом деле свои пенсии получают законно. Правда, есть и те, кто действительно долгие годы незаконно получали пенсии, и кого удалось "вычислить" благодаря верификации. Сайт "Сегодня.ua" выяснил, как прошлом верификация в прошлом году и кто рискует остаться без помощи от государства в 2017-м.

Под вопросам 185 тысяч субсидиантов

В ходе верификации в Министерстве финансов сопоставляют информацию, которая накапливается об украинцах в разных ведомствах. При этом предполагалось, что Минфин получит доступ не только к собственным источникам, но и другим официальным базам и реестрам. Например, к реестру транспортных средств. В начале прошлого года Минфин также получил доступ к банковской тайне. По результатам верификации министерство отправило полтора миллиона рекомендаций прекратить выплаты. Часть из них все еще находятся на рассмотрении.

Процесс верификации, как сообщили "Сегодня.ua" в Министерстве финансов, продолжится и в этом году. Сейчас ведомство специально для этого разрабатывает законопроект "О верификации".

Больше всего нарушают получатели субсидий. Как пояснили в одном из территориальных органов соцзащиты, оставить без субсидии украинцев могут по двум причинам: если в период 12 месяцев до оформления субсидии была совершена покупка или оплачена услуга на сумму от 50 тысяч гривен; если субсидиант скрывает дополнительный доход.

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Чиновники все еще не выработали механизм, как можно определить реальный доход украинцев. Как рассказала замминистра финансов Оксана Маркарова, при верификации учитывают информацию только из официальных источников. Если дополнительный доход не оформлен, или же субсидианту на работе часть зарплаты выплачивают "в конверте", обнаружить это очень сложно.

Однако, среди субсидиантов обнаружили более 100 тысяч семей, который в течение года приобрели участок земли или недвижимость (стоимостью более 50 тысяч гривен), а после оформили субсидию.

Уже сейчас по итогам верификации семь тысяч семей остались без субсидий (государство сэкономило почти 15 миллионов гривен). Всего в "черный список" Минфина попали 185 тысяч получателей субсидий, сейчас информация по ним проверяется органами социальной защиты.

Кто может остаться без пенсий

В результате верификации в Пенсионный фонд направили 503 тысячи записей, которые вызвали сомнения у Минфина. На данный момент, как сообщают в пресс-службе ПФ, рассматриваются 271 тысяча рекомендаций. Часть пенсионеров уже оставили без выплат. При этом в Фонде отмечают, что системных и массовых нарушений они не обнаружили.

"По состоянию на 1 декабря 2016 Пенсионным фондом взято в работу 201,1 тыс. рекомендаций по получателям пенсионных выплат. Из них на сегодня обработано 105,9 тыс., находятся в проработке 95,2 тыс. записей. Результаты этой работы свидетельствуют, что по 80 тыс. записей выплату пенсий прекращено органами Пенсионного фонда еще до начала верификации, по 25,9 тыс. – подтверждена правомерность пенсионных выплат и только по 35 рекомендациям прекращены пенсионные выплаты", – сообщили в Фонде.

В Украине действуют несколько мошеннических схем для получения пенсий. Во время верификации обнаружили, что пенсии на поддельные паспорта оформлялись партиями в один день. Всплеск активности мошенников наблюдался в июне 2013-го года, поясняют в правительстве. С чем именно это связанно, предстоит выяснить правоохранительным органам.

Однако самое распространенное нарушение – "мертвые души". "При проверке выплат пенсий самое распространенное нарушение – это получение пенсий после смерти пенсионера. Официально ПФ подтверждено 59 таких случаев, но работа по проверке информации полученной от Минфина еще продолжается", – рассказали в Минфине.

"При проверке выплат пенсий самое распространенное нарушение – это получение пенсий после смерти пенсионера. Официально ПФ подтверждено 59 таких случаев, но работа по проверке информации полученной от Минфина еще продолжается", – рассказали в Минфине.

Зачем проводят верификацию

Самая крупная статья расхода бюджета Украины – социальные расходы. Так, на социалку тратится 40% всех средств. При этом, как говорят в Минфине, единого реестра получателей помощи нет, в результате по всей стране "мертвые души" получают пенсии, а находчивые украинцы оформляют пособия на поддельные документы.

Еще в начале года Министерство финансов создало специальный отдел со штатом всего 11 человек – их задача собрать информацию, которая есть в разных государственных органах и банках, и сопоставить ее.

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С самого начала и в ПФ и в Минсоцполитики к верификации Минфина относились скептически. Зампредседателя Пенсионного фонда Николай Шамбир пояснил: в фонде и так регулярно сверяют данные и проводят проверки.

"Та информация, которую мы получаем в обратном порядке, – ее очень сложно обрабатывать. Берем, допустим, паспортные данные или код человека, который у них там проходит по их верификации. Но у нас же нет единой информационной базы. У нас свыше 700 управлений социальной защиты – куда обращаться с этим кодом и паспортом? В какое управление? Где они его нашли? Какую социальную выплату он получил? В чем проблема? В какой форме мы подаем информацию – это отработано законодательно, в какой форме нам дают информацию – это пока не отработано, и мы не можем ее практически реализовать", – рассказал о верификации в середине прошлого года министр соцполитики Андрей Рева.