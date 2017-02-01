Удешевление лекарств откладывается (видео)

Удешевление лекарств откладывается. Кабмин перенес госрегулирование цен на медикаменты.

Стоимость препаратов для сердечников, астматиков и диабетиков 2 типа – должны были сравнить с аналогичными в соседних странах – уже с начала года. Но украинские фармацевтические компании попросили отсрочку. Теперь цены на лекарства в Кабмине обещают пересмотреть с 1 апреля.