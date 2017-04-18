Украина до сих пор покупает кокс у России – Грымчак

Сегодня, 12:54

Дефицит угля коксовой группы в стране существует уже давно, заверил министр

Коксовый уголь Украина покупает у РФ. Фото: coal-kuzbass.ru
Коксовый уголь Украина покупает у РФ. Фото: coal-kuzbass.ru

Заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак подтвердил, что уголь коксовой группы Украина продолжает закупать в России до сегодняшнего дня. Об этом он заявил в эфире телеканала NewsOne, комментируя сообщение, что за первый квартал 2017 года доля российского угля при общем объеме закупок 413 тыс. тонн составляла более 50%

"Что касается угля коксовой группы, то он, как и раньше, покупается в России. У нас не хватало угля коксовой группы еще до войны", — отметил Грымчак.

Так, на сегодня в России Украина закупает 221 тыс. тонн угля коксовой группы. Еще почти 73 тыс. тонн коксового угля Украина закупила в ЮАР, 119 тыс. тонн — в Польше.

Напомним, ранее премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявлял, что несмотря на дефицит, Украина не будет покупать уголь у страны-агрессора"Безусловно, нам нужно угля не хватает, закупать в разных странах. Я сторонник того, чтобы мы закупали в Соединенных Штатах, Австралии – в других странах, а не у страны-агрессора", – отмечал Гройсман.
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Источник:

"Капитал"

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