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Украина еще не договорилась с МВФ, но пенсионный возраст повышать не будут – Гройсман http://www.segodnya.ua/img/article/7890/75_main.1484661574.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7890/75_tn.1484661574.jpg Экономика Сейчас Киев ведет переговоры с Фондом об обновленном меморандуме

Украина еще не договорилась с МВФ, но пенсионный возраст повышать не будут – Гройсман

Сегодня, 15:58

Сейчас Киев ведет переговоры с Фондом об обновленном меморандуме

МВФ не требует повышения пенсионного возраста, заверил Гройсман. Фото: AFP
МВФ не требует повышения пенсионного возраста, заверил Гройсман. Фото: AFP

Пока еще нет точной даты подписания Меморандума с МВФ, переговоры продолжаются. Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман, передает "Укринформ".

"Такой даты нет сегодня, сейчас переговоры ведутся, Министерство финансов ведет эти переговоры", – сказал Гройсман.

Премьер также отметил, что ведется много разговоров, в том числе и относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, но заверил, что такие сообщения распространяются для "запугивания людей".

"Речь идет об изменении пенсионной системы, которое приведет к уменьшению дефицита Пенсионного фонда", – пояснил премьер-министр.

Как сообщил сегодня на Всемирном экономическом форуме в Давосе президент Украины Петр Порошенко, транш МВФ должен поступить в Украину в ближайшие недели.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. В свою очередь, вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусморено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 7,7 млрд долларов.

Так, в сентябре 2016 года после годовалой задержки МВФ одобрил предоставление Украине третьего го транша в размере одного миллиарда долларов.

Кабинет министров Украины ожидает, что размер четвертого транша кредита МВФ по программе расширенного финансирования составит 1 млрд долларов США. Украинские власти ожидают получить четвертый транш МВФ в феврале.
Украина, переговоры, мвф, пенсионный возраст, транш, гройсман, Владимир Гройсман

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