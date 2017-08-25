Украина готовит новый иск против России в ВТО: стали известны детали

Украина намерена до конца года подать во Всемирную торговую организацию (ВТО) четвертый иск против Российской Федерации. Об этом на экономическом форуме в Киеве заявила замглавы Министерства экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", – сообщила Микольская.

При этом Микольская не уточнила, о какой аграрной продукции идет речь. По ее словам, нарушений торговых правил со стороны РФ намного больше, однако Украина будет обращаться в ВТО по тем спорам, где у украинской стороны более сильная доказательная база.

Напомним, в конце июля в ВТО состоялись консультации по делу России против Украины в связи с "практикой торговых ограничений".