Украина готовит новый иск против России в ВТО: стали известны детали

Сегодня, 19:00

Очередной иск будет касаться нарушений России по сельхозпродукции

Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украина намерена до конца года подать во Всемирную торговую организацию (ВТО) четвертый иск против Российской Федерации. Об этом на экономическом форуме в Киеве заявила замглавы Министерства экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.

"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", – сообщила Микольская.

При этом Микольская не уточнила, о какой аграрной продукции идет речь. По ее словам, нарушений торговых правил со стороны РФ намного больше, однако Украина будет обращаться в ВТО по тем спорам, где у украинской стороны более сильная доказательная база.

Напомним, в конце июля в ВТО состоялись консультации по делу России против Украины в связи с "практикой торговых ограничений".
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Источник:

Интерфакс-Украина

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