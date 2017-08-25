Украина готовит новый иск против России в ВТО: стали известны детали
Очередной иск будет касаться нарушений России по сельхозпродукции
Украина намерена до конца года подать во Всемирную торговую организацию (ВТО) четвертый иск против Российской Федерации. Об этом на экономическом форуме в Киеве заявила замглавы Министерства экономического развития и торговли – торговый представитель Украины Наталья Микольская.
"Мы завершаем финальную работу относительно подачи в ВТО иска по сельскохозяйственной продукции", – сообщила Микольская.
При этом Микольская не уточнила, о какой аграрной продукции идет речь. По ее словам, нарушений торговых правил со стороны РФ намного больше, однако Украина будет обращаться в ВТО по тем спорам, где у украинской стороны более сильная доказательная база.
Напомним, в конце июля в ВТО состоялись консультации по делу России против Украины в связи с "практикой торговых ограничений".
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