Украина и Израиль планируют отменить роуминг

Украина и Израиль начинают переговоры об отмене взаимного роуминга. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным брифинге.

"Мы начинаем работу, об этом мы договорились в направлении заключения (для этого, скорее всего, будет нужно отдельное соглашение) в сфере снятия барьеров с роуминга", – сказал Климкин.

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По словам главы МИД Украины, данный вопрос важен для обеих сторон.

Как сообщалось, Украина может отменить плату за мобильный роуминг со странами Евросоюза в 2019-2020 годах.