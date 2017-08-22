Украина и Израиль планируют отменить роуминг
По словам главы МИД Украины, такой шаг важен для обеих сторон будущего соглашения
Украина и Израиль начинают переговоры об отмене взаимного роуминга. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместном с министром по вопросам охраны окружающей среды, министром по делам Иерусалима и наследия Израиля Зеэвом Элькиным брифинге.
"Мы начинаем работу, об этом мы договорились в направлении заключения (для этого, скорее всего, будет нужно отдельное соглашение) в сфере снятия барьеров с роуминга", – сказал Климкин.
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По словам главы МИД Украины, данный вопрос важен для обеих сторон.
Как сообщалось, Украина может отменить плату за мобильный роуминг со странами Евросоюза в 2019-2020 годах.
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