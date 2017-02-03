Украина нацелилась на норвежский газ

Сегодня, 15:19

Возможность закупать голубое топливо у Норвегии может появиться благодаря Польше

Украина может начать пользоваться норвежским газом. Фото: gazprom.ru
Украина может начать пользоваться норвежским газом. Фото: gazprom.ru

Польша в рамках диверсификации источников поставок планирует начать импорт газа из Норвегии. НАК "Нафтогаз Украины" рассчитывает благодаря этому также получить доступ к норвежскому газу. 

"Поляки переходят к активным действиям. Норвежский газ, который, вероятно, будет поступать в Польшу через балтийскую трубу, поможет полякам, благодаря диверсификации, получить гарантии от политического газового давления", – сообщает пресс-служба "Нафтогаза".

Таким образом, поляки получат альтернативного поставщика, не зависящего от России.

"Польская инициатива полезна и для Украины – через Польшу мы сможем получить доступ к тому же норвежскому газу, а также сжиженному газу через польский терминал на Балтике", – считают в "Нафтогазе".

Напомним, Украина еще в конце 2015 года перестала покупать газ у российского "Газпрома". Уже больше года поставки ведутся только по реверсным маршрутам через Польшу, Словакию и Румынию.
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"Сегодня"

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