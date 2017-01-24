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Украина начнет активно продавать высокотехнологичные товары – МЭРТ http://www.segodnya.ua/img/article/7912/82_main.1485262193.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7912/82_tn.1485262193.jpg Экономика В Кабмине рассчитывают достичь серьезных результатов по экспорту до 2020 года

Украина начнет активно продавать высокотехнологичные товары – МЭРТ

Сегодня, 14:48

В Кабмине рассчитывают достичь серьезных результатов по экспорту до 2020 года

Доля высокотехнологичного экспорт из Украины не устраивает МЭРТ. Фото: zn.ua
Доля высокотехнологичного экспорт из Украины не устраивает МЭРТ. Фото: zn.ua

В Министерстве экономического развития и торговли (МЭРТ) Украины намерены до 2020 года увеличить удельный вес экспорта высокотехнологичных товаров с 19% до 25%. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития и торговли Украины Максим Нефедов, передает "112 Украина".

"Развитие экспорта – это супер необходимо, в том числе для поддержки курса иностранной валюты. Это один из тех элементов, где Украина может достаточно быстро нарастить этот потенциал. Если сейчас удельный вес экспорта товаров, условно говоря, высокотехнологичного экспорта в Украине составляет 19%, то в ЕС она уже превысила 41%. В Китае она составляет около 37%. Наш план – до 2020 года вырасти с 19% до 25% украинского экспорта. ... И, конечно, мы бы хотели, чтобы доля валовой добавленной стоимости высокотехнологичного производства ВВП выросла, 4,3% она была в 2014 году, 6,5% ожидаем в 2017, и если все планы осуществятся, 8,5% ожидаем в 2020 году", – сказал Нефедов.

Кроме того, по словам Нефедова, Кабмин планирует на 50% увеличить количество иностранных туристов, которые посещают Украину –  с 14 млн, ожидаемых в 2017 году, до 21 млн в 2020 году.

Напомним, ранее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.

В документе, в частности говорится, что экономический рост должен быть достигнут за счет увеличения экспорта и инвестиций, налоговой и таможенной реформы, дерегуляции, земельной реформы, приватизации, реформирования энергетического сектора и поддержания макроэкономической стабильности путем продолжения фискальной консолидации. Он должен обеспечить новые рабочие места, высокие зарплаты и сокращения бедности.
кабмин, экспорт, Украина, план, развитие, внешняя торговля, Нефедов

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