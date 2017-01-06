Украина накопила валютные запасы, но до прогнозов не дотянула

НБУ за 2016 год увеличил международные резервы на 17%, добавив в них больше двух миллиардов долларов

Международные резервы Украины на 1 января 2017 составили 15,539 млрд долларов в эквиваленте. Об этом свидетельствуют предварительные данные Национального банка Украины (НБУ).

Таким образом, за месяц резервы выросли на 1,8%.



"Рост резервов в декабре обеспечили поступления в пользу правительства на сумму 607,9 млн долларов. Эти средства правительство получило из двух источников – от размещения ОВГЗ на сумму 550,4 млн долларов, а также 55,1 млн евро от Европейской комиссии (ЕК)", – отметили в НБУ.

По данным Нацбанка, в то же время резервы тратились на платежи по обслуживанию и погашению госдолга в иностранной валюте. На эти цели было потрачено 140,9 млн долларов.

Кроме того, в конце декабря усилилась волатильность межбанковском валютном рынке. Соответственно, Национальный банк лишь в течение последней недели декабря провел три аукциона по продаже иностранной валюты, при которых удовлетворил заявки участников на общую сумму 202,7 млн долларов.

В целом в течение декабря Национальный банк купил во время аукционов 115 млн долларов, продал – 234,4 млн долларов. Чистая продажа иностранной валюты составила 119,4 млн долларов.

Всего за прошлый год международные резервы Украины выросли на 2,2 млрд долларов, или на 17%.

Одним из основных источников их увеличения стали валютные интервенции Национального банка. Чистая покупка иностранной валюты в прошлом году составила 1,6 млрд долларов.

Также увеличению резервов способствовало поступление третьего транша от Международного валютного фонда по программе расширенного финансирования (EFF) на сумму 1 млрд долларов, а также связанного с программой МВФ официального финансирования в 1 млрд долларов от размещения еврооблигаций Министерством финансов Украины под гарантии правительства США.

В то же время объем международных резервов на конец 2016 года оказался ниже официального прогноза НБУ.

"Прогноз основывался на предположении об успешном завершении третьего пересмотра программы EFF в 2016 году. По этому базовому сценарию НБУ ожидал, что четвертый транш от МВФ на сумму 1,3 млрд долларов поступит до конца прошлого года. В этом случае, а также в случае поступления 600 млн евро от ЕК до конца года, на конец 2016 года международные резервы должны были вырасти до 17,5 млрд. Соответственно, неполучение этого финансирования привело к тому, что фактический объем резервов оказался на 2 млрд долларов меньше прогнозируемого.

По результатам 2016 году объем международных резервов Украины покрывает 3,7 месяца импорта и является достаточным для выполнения обязательств, текущих операций правительства и Национального банка, уверяют в НБУ.