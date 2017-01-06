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Украина нарастили доход от экспорта электроэнергии http://www.segodnya.ua/img/article/7860/1_main.1483704695.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7860/1_tn.1483704695.jpg Экономика Основным покупателем украинского электричества стала Венгрия

Украина нарастили доход от экспорта электроэнергии

Сегодня, 14:10

Основным покупателем украинского электричества стала Венгрия

Украина увеличила выручку за экспорт электроэнергии. Фото: reserve-energy.ru
Украина увеличила выручку за экспорт электроэнергии. Фото: reserve-energy.ru

В течение 2016 года Украина экспортировала электроэнергию на общую сумму 152,063 млн долларов США, что больше предыдущего года на 1,3%. Об этом говорится в официальных данных Государственной фискальной службы Украины (ГФС), передает УНН.

Согласно данным ГФС, Украина в течение прошлого года экспортировала электроэнергии в Венгрию – на 119,3 млн долларов США, в Польшу – на 32,39 млн доларов, в Молдову – на 347 тыс. долларов и в другие страны – на 7 тыс. долларов .

Напомним, в 2015 году Украина экспортировала электроэнергии на общую сумму 150,057 млн долларов США.

Кроме того, 20 декабря, Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) приняла решение о снижении оптово-рыночной цены на электроэнергию в 2017 году в среднем на 15,2% – до 1285 грн за 1 МВт/ч.
экспорт, Венгрия, Польша, Украина, электроэнергия, Молдова, ГФС, НКРЭКУ, Государственная фискальная служба

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