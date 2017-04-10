Украина не прекратит получать деньги МВФ – Гонтарева

Вчера, 12:39

Глава НБУ спрогнозирвала серьезный рост золотовалютных резервов Украины

Сотрудничество Украины с МВФ не прекращается. Фото: AFP
Сотрудничество Украины с МВФ не прекращается. Фото: AFP

Украина до конца текущего года может получить еще три транша макрофинансовой помощи от Международного валютного фонда (МВФ) в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Об этом заявила глава Национального банка Украины (НБУ) Валерия Гонтарева, которая сегодня проинформировала о своей отставке.

"Мы ожидаем, что до конца 2017 года получим еще три транша на общую сумму около 4,5 млрд долларов США, что позволит нам нарастить резервы до 21 млрд долларов до конца этого года", – заявила Гонтарева.

Как сообщалось, 3 апреля, МВФ, ранее перенесший заседание Совета директоров по вопросу выделения Украине очередного кредитного транша в размере 1 млрд долларов, одобрил выделение денег УкраинеДеньги начали поступать на счета НБУ 5 апреля. Нацбанк планирует существенно увеличить золотовалютные резервы за счет помощи МВФ.

Как известно, Украина и МВФ в марте 2015 года подписали меморандум об экономической и финансовой политике, которую страна должна проводить в рамках программы расширенного финансирования (EFF). Всего программой предусмотрено получение Украиной около 17 млрд долларов, из которых уже выделено 8,7 млрд долларов.  
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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