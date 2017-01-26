Украина побила рекорд по транзиту газа

Российский "Газпром" при этом нарушает контракт, сетуют в "Укртрансгазе"

Суточный объем транзита газа в Европу превысил уровень 300 млн кубометров. Такая тенденция прослеживается два дня подряд, и является рекордным значением за последние несколько лет, сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

По оперативной информации, с 1 по 24 января через украинскую газотранспортную систему (ГТС) транспортировано 6,525 млрд куб. м голубого топлива. При этом объем поставок транзитного газа с территории РФ составил 6,522 млрд кубометрив.

Кроме того, "Укртрансгаз" сообщает об очередном нарушении со стороны российского "Газпрома".

"ОАО "Газпром" не выдерживает контрактный давление на российской пограничной ГИС Суджа, где по состоянию на 6 утра по киевскому времени, давление в сторону Украины составило всего 58,8 атмосферы, что на 2% ниже контрактных условий.

Напомним, в 2016 году транзит природного газа для европейских потребителей через украинскую газотранспортную систему вырос на 23% и составил 82,2 млрд куб.

"Укртрансгаз" несколько недель ранее уже заявлял, что "Газпром" систематически нарушает контрактное давление на входе транзитного газа в Украину. Также в "Нафтогазе Украины" в 2016 году неоднократно указывали на зафиксированные "провалы" давления газа с российской стороны границы ниже контрактного уровня.

Почему это важно?

Из-за понижения давления "Газпром" усложняет выполнение своих же заявок по транспортировке газа в Европу, пояснили в "Нафтогазе". При таких обстоятельствах украинскому оператору ГТС приходится существенно корректировать свою работу, нести дополнительные расходы, чтобы сбалансировать транзит.