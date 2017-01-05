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Украина получила первую нефть из Азербайджана http://www.segodnya.ua/img/article/7857/30_main.1483611356.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7857/30_tn.1483611356.jpg Экономика Черное золото пройдет переработку на Кременчугском НПЗ

Украина получила первую нефть из Азербайджана

Сегодня, 12:14

Черное золото пройдет переработку на Кременчугском НПЗ

В Украину &quot;приехала&quot; нефть из Азербайджана. Фото: AFP
В Украину "приехала" нефть из Азербайджана. Фото: AFP

В Украину в конце декабря поступила первая партия нефти марки Azeri Light объемом 80 тыс. тонн. 

"Планируется, что общий объем таких поставок на ПАО "Укртатнафта" в 2017 году достигнет 1,3 млн тонн", – сообщили на Кременчуском НПЗ.

Первая партия Azeri Light была принята перевалкой в Одессе, транспортировка сырья к НПЗ осуществляется железной дорогой. После замещения нефти марки Urals на Azeri Light в нефтепроводе "Одесса-Кременчуг" сырье будет поставляться на завод посредством трубопровода "Укртранснафты".

Поставщиком нефти является азербайджанская госкомпания Socar.

По данным Кременчугского НПЗ, благодаря поставкам на предприятие низкосернистого сырья и применению новых технологий, "Укртатнафта" планирует полностью перейти на производство топлива качества Евро-5.

Ранее министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко отмечал, что Украина заинтересована в поставках азербайджанской нефти на украинские НПЗ и ее транзите по территории страны в европейские страны.
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Источник:

Интерфакс-Украина

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