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Украина принципиально не повысит пенсионный возраст – Рева http://www.segodnya.ua/img/article/7893/53_main.1484735805.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7893/53_tn.1484735805.jpg Экономика Все предложения МВФ обсуждаются с властями, жестких требований нет, заверил министр

Украина принципиально не повысит пенсионный возраст – Рева

Сегодня, 12:35

Все предложения МВФ обсуждаются с властями, жестких требований нет, заверил министр

Пенсионный возраст пока не повысят
Пенсионный возраст пока не повысят. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Пенсионный возраст в Украине пока не будут повышать, а все рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) согласовываются во время переговоров. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Мы четко определились: есть общий пенсионный возраст – и мы считаем, что его трогать нельзя. ... Я считаю, что общий пенсионный возраст необходимо оставить таким, какой он есть. Мы на этом настаиваем – это принципиальная позиция правительства. Думаю, нас поддержит в этом и Верховная Рада. Изменять общий пенсионный возраст в Украине ни парламент, ни правительство, ни президент не будут", – заверил Рева.

"Позиция правительства состоит в том, что сегодня мы не видим необходимости повышать пенсионный возраст. Подчеркиваю: сегодня. Я не хочу говорить о 10 – 15 годах, я говорю о сегодня. Если мы сегодня повысим пенсионный возраст, мы накажем тех, кто честно работает. Это неправильно", – добавил Рева.

Министр отметил, что у МВФ нет жестких требований, которые не могу быть изменены в рамках прогаммы сотрудничества с Украиной. 

"МВФ ничего не требует – он вносит предложения. Мы дискутируем – и результатом является подписанный меморандум. Там прописываются позиции, которые согласованы" , – отметил Рева.

Он подчеркнул, что для женщин пенсионный возраст постепенно повышается в рамках реформы, начатой еще при экс-президенте Викторе Януковиче. Так, с 1 января 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, сейчас – 58,5 лет.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. В свою очередь вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сообщения относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, распространяются для "запугивания людей".
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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