Украина принципиально не повысит пенсионный возраст – Рева

Пенсионный возраст в Украине пока не будут повышать, а все рекомендации Международного валютного фонда (МВФ) согласовываются во время переговоров. Об этом заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Мы четко определились: есть общий пенсионный возраст – и мы считаем, что его трогать нельзя. ... Я считаю, что общий пенсионный возраст необходимо оставить таким, какой он есть. Мы на этом настаиваем – это принципиальная позиция правительства. Думаю, нас поддержит в этом и Верховная Рада. Изменять общий пенсионный возраст в Украине ни парламент, ни правительство, ни президент не будут", – заверил Рева.

"Позиция правительства состоит в том, что сегодня мы не видим необходимости повышать пенсионный возраст. Подчеркиваю: сегодня. Я не хочу говорить о 10 – 15 годах, я говорю о сегодня. Если мы сегодня повысим пенсионный возраст, мы накажем тех, кто честно работает. Это неправильно", – добавил Рева.

Министр отметил, что у МВФ нет жестких требований, которые не могу быть изменены в рамках прогаммы сотрудничества с Украиной.

"МВФ ничего не требует – он вносит предложения. Мы дискутируем – и результатом является подписанный меморандум. Там прописываются позиции, которые согласованы" , – отметил Рева.

Он подчеркнул, что для женщин пенсионный возраст постепенно повышается в рамках реформы, начатой еще при экс-президенте Викторе Януковиче. Так, с 1 января 2021 года пенсионный возраст для женщин составит 60 лет, сейчас – 58,5 лет.

Напомним, ранее СМИ сообщили, что МВФ выдвинул Украине семь новых требований, в числе которых и повышение пенсионного возраста. В свою очередь вице-премьер Павел Розенко заверил, что действующее правительство не сделает никаких шагов по повышению пенсионного возраста.

Кроме того, премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что сообщения относительно повышения пенсионного возраста, которого якобы требует МВФ, распространяются для "запугивания людей".