Украина рассчитывает на 10 миллиардов гривен инвестиций в ОПК ежегодно

Сегодня, 15:17

Украина ведет переговоры со всеми заинтересованными инвесторами, чтобы возместить потерянные на оккупированных территориях мощности

Киевский бронетанковый завод
Киевский бронетанковый завод. Автор фото: Александр Яремчук, "Сегодня"

Украина заинтересована в создании кооперации предприятий ОПК, которые потеряла на временно оккупированных территориях Крыма и Донбасса, и ведет переговоры со всеми потенциальными инвесторами. Об этом в ходе шестой международной конференции "Управление в секторе безопасности: производство, продажа и закупка вооружений" заявил замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко.

"На сегодняшний день завершено межведомственное согласование программы развития оборонного комплекса до 2021 года. И она в ближайшее время будет подана на рассмотрение правительства. Там мы практически учли все замечания всех центральных органов исполнительной власти. Если мы говорим об объеме инвестиций, которые предусматривается привлекать в разрезе программы развития оборонного комплекса до 2021 года – мы рассчитываем, чтобы годовые инвестиции составляли где-то от 5 до 10 млрд грн в год", – заявил Бровченко.

Что касается корпоратизации предприятий, по его словам, уже завершается согласование законодательного акта по этому вопросу. "Я думаю, он в ближайшее время будет подан в Верховную Раду. После его принятия мы рассчитываем до конца 2017 года, по крайней мере, по половине предприятий завершить корпоратизацию, чтобы можно было начать привлечение и поиск инвесторов. В этом контексте рассматривается вопрос и обновления производственных мощностей, и также создание новых под те или иные проекты, которые предусматриваются в разрезе этой программы до 2021 года. Если мы говорим о производстве боеприпасов в Украине, это не будет одно предприятие с замкнутым циклом. Такого не может быть априори – это кооперация предприятий. Потому что одни предприятия производят средства инициирования, другие – взрывчатые вещества, третьи – порох", – подытожил Бровченко.

В создании новых производственных мощностей и кооперации предприятий Украина крайне нуждается. "Мы же многого и не производили никогда. Поэтому нам сейчас нужно не только импортозамещением заниматься в рамках того, что остановили кооперацию с РФ, но и то, что потеряли на оккупированных территориях. Их еще надо как-то здесь восстанавливать и создавать новые. Порядка 40 предприятий осталось на Донбассе и в Крыму", – сказал главный научный сотрудник отдела военной и военно-экономической политики Национального института стратегических исследований Виталий Бегма.

Напомним,  замминистра экономического развития и торговли Украины Юрий Бровченко заявил, что за два с половиной года противостояния с Россией Украине удалось выйти достигнуть импортозамещения 80% продукции военно-промышленного комплекса, которую ранее преимущественно закупали в РФ.

Директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский считает, что в столкновении на Донбассе речь идет не о технологическом превосходстве, а о количестве вооружений.
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Автор:

Зеленюк Кристина

Источник:

"Сегодня"

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