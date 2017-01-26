Украина резко увеличила отбор газа из зимних запасов

Сегодня, 11:33

Потребление выросло на фоне серьезного похолодания

Украина стала жечь больше газа. Фото: AFP
Украина стала жечь больше газа. Фото: AFP

Из-за снижения температуры воздуха в Украине оператор газотранспортной системы "Укртрансгаз" увеличил отбор газа их подземных хранилищ. Об этом сообщает пресс-служба государственной компании.

"Из-за резкого снижения температуры в Украине, для покрытия потребностей отечественных потребителей был увеличен отбор газа из хранилищ на 42% до 78 млн кубометров в сутки", – отчитались в "Укртрансгазе".

В компании отмечают, что такой режим отбора газа является оптимальным, запас дополнительных мощностей в наличии.

По состоянию на утро 26 января в подземных хранилищах газа (ПХГ) Украины сохраняется 10,3 млрд куб. газа. Всего с начала отопительного сезона отобрано 4,4 млрд куб. м голубого топлива.

Напомим, ранее Украина в морозные дни января, несмотря на прогнозы, так и не превысила суточный отбор из хранилищ в объеме 100 млн куб. м, хотя технологически возможен подъем около 1% от существующих запасов. Максимум этого года был достигнут 7 января – 89,65 млн куб. м.

Как известно,в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона, несмотря на то, что правительство Украины требовало накопить в ПХГ более 17 млрд кубометров газа.

По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится 160-180 дней.
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"Сегодня"

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