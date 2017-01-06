Морозы заставили Украину активнее тратить газ

В "Укртрансгазе" заявили о намерении увеличить отбор голубого топлива до 100 млн кубов газа

Украина в связи с усилением морозов увеличивает подъем природного газа из своих подземных хранилищ (ПХГ) до 100 млн куб. м в сутки. Об этом на своей странице в Facebook написал руководитель отдела связей с общественностью и прессой ПАО "Укртрансгаз" Максим Белявский.

"Увеличен объем отбора газа из хранилищ. Прогнозируемый суточный режим – 100 млн куб. м", – написал он.

Белявский пояснил, что такой суточный объем отбора составляет 83% от существующих мощностей ПХГ, чего достаточно для покрытия нужд потребителей.

При этом, согласно сообщению, заявки стран-импортеров на транзит газа через газотранспортную систему Украины выполняются в полном объеме.

Напомним, по состоянию на утро 5 января в подземных хранилищах находилось 11,791 млрд куб. м газа. Такие запасы позволяют ежесуточно поднимать из ПХГ около 118 млн куб. м газа.

Как сообщалось, в ближайшие дни по Украине ударят морозы и метели со шквальным ветром.