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Украина теряет экспорт яиц http://www.segodnya.ua/img/article/7868/61_main.1484048251.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/61_tn.1484048251.jpg Экономика Импорт продукта тоже упал, но не так сильно, как продажи за границу

Украина теряет экспорт яиц

Сегодня, 13:36

Импорт продукта тоже упал, но не так сильно, как продажи за границу

Экспорт яиц заметно упал. Фото: Pixabay
Экспорт яиц заметно упал. Фото: Pixabay

В 2016 году Украина экспортировала в денежном выражении в 1,7 раза меньше яиц, чем годом ранее. Всего продажа продукта за границу принесла нашей стране 45,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

В натуральном выражении экспорт упал на 14,5% и составил 50,7 тысяч тонн.

В то же время сократился и импорт яиц. В Украину за 2016 год их было завезено в 2,3 раза меньше – 4,45 тысяч тонн. В денежном выражении импорт составил 16,2 млн долларов, что в 2,8 раза меньше, чем в 2015 году.

Как сообщалось, при этом Украина поставила на внешние рынки подсолнечного масла на 32% больше, чем годом ранее. Ключевыми импортерами подсолнечного масла украинского происхождения остаются Индия и Китай, на которые совокупно приходиться почти половина его внешних отгрузок.
экспорт, Украина, продажа, импорт, внешняя торговля, ГФС

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"Сегодня"

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