Украина теряет экспорт яиц

Импорт продукта тоже упал, но не так сильно, как продажи за границу

В 2016 году Украина экспортировала в денежном выражении в 1,7 раза меньше яиц, чем годом ранее. Всего продажа продукта за границу принесла нашей стране 45,5 млн долларов. Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

В натуральном выражении экспорт упал на 14,5% и составил 50,7 тысяч тонн.

В то же время сократился и импорт яиц. В Украину за 2016 год их было завезено в 2,3 раза меньше – 4,45 тысяч тонн. В денежном выражении импорт составил 16,2 млн долларов, что в 2,8 раза меньше, чем в 2015 году.

Как сообщалось, при этом Украина поставила на внешние рынки подсолнечного масла на 32% больше, чем годом ранее. Ключевыми импортерами подсолнечного масла украинского происхождения остаются Индия и Китай, на которые совокупно приходиться почти половина его внешних отгрузок.



