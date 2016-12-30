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Украина теряет транзит из-за газопровода OPAL http://www.segodnya.ua/img/article/7847/8_main.1483101288.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7847/8_tn.1483101288.jpg Экономика В "Нафтгазе" уверены, что "Газпром" целенаправленно вредит работе украинской ГТС

Украина теряет транзит из-за газопровода OPAL

Сегодня, 14:34

В "Нафтгазе" уверены, что "Газпром" целенаправленно вредит работе украинской ГТС

Транзит газа через Украину уменьшился. Фото: AFP
Транзит газа через Украину уменьшился. Фото: AFP

Российский "Газпром" с 22 декабря существенно сократил транзит газа через Украину из-за начала более активного использования газопроводов "Северный поток" и OPAL. Об этом сообщает "Нафтогаз Украины".

"Начиная с 22 декабря использование маршрута "Северный поток – OPAL" возросло с 57,1 млн куб. м до 80,5 млн куб. м в сутки (рост на 41%). В результате, "Газпром" нарастил физическое загрузки газопровода OPAL с 50% до более 80% его мощности", – отметили в "Нафтогазе".

За это время объемы транспортировки газа по украинской ГТС в направлении Словакии уменьшились с 148,9 млн куб. м до 120,8 млн куб. м в сутки (-19%).

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"Данные позволяют предположить взаимосвязь между увеличением использования OPAL и уменьшением транзита Украиной и Словакией. Это ставит под сомнение утверждение о том, что решение Еврокомиссии о расширении доступа Газпрома к OPAL и отступление от стандартного европейского законодательства не приведут к уменьшению объемов транзита российского газа через территорию Украины", – отметили в "Нафтогазе".

Украинская компания отмечает: сложившаяся ситуация дает основания считать, что "Газпром" предпринимает целенаправленные действия для ограничения транзита украинской газотранспортной системой.

Напомним, газопровод OPAL объединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Западной и Центральной Европы.

Tще в 2009 году Еврокомиссия согласилась исключить OPAL из-под регулирования, потребовав провести для чешского рынка аукцион "gas release" (продажи газа в соответствии с условиями, установленными регулятором). "Газпром" отказался выполнять это условие, и 50% мощностей OPAL были заморожены.

Теперь Еврокомиссия сокращает резерв до 10% (при спросе третьих сторон резерв может увеличиться до 20%), а оставшиеся 40% будут выставлены на открытый аукцион, и "Газпром" сможет принять в нем участие.

Дополнительные 40% мощностей OPAL – из расчета его проектной мощности в 36 млрд куб. м в год – могут дать "Газпрому" 14,4 млрд куб. м в год, или 39,5 млн куб. м в сутки.
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Источник:

"Сегодня"

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