Украина тратит "зимние" запасы газа

Подземные хранилища уже заполнены лишь на 40%

Украина по состоянию на 19 декабря располагала 12,5 млрд кубических метров газа в подземных хранилищах (ПХГ). Такие данные предоставляет оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) "Укртрансгаз".

За последние отчетные сутки из ПХГ потратили 58,23 млн "кубов" газа, отмечают в госкомпании и добавляют, что хранилища заполнены на 40%.

В то же время, по данным ассоциации Европейских операторов подземных газовых хранилищ (GSE), газовые хранилища Украины по состоянию на 20 декабря были заполнены на 41,04%.

Объемы газа в ПХГ Украины с окончания прошлго отопительного сезона:

Источник: GIE

По данным "Укртрансгаза", больше всего газа в Украину по состоянию на 19 декабря в Украину поступло из Словакии, Польши и Венгрии. Как известно, газ у России Украина не закупает с 25 ноября 2015 года.

Источник:naftogaz-europe.com

Напомним, в НАК "Нафтогаз Украины" считают сформированные в подземных хранилищах запасы газа достаточными для прохождения отопительного сезона, несмотря на то, что правительство Украины требовало накопить в ПХГ более 17 млрд кубометров газа.

По расчетам НАК на конец отопительного сезона в хранилищах все еще будет оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м. Украинский гидрометеорологический центр прогнозирует, что отопительный сезон, с точки зрения температурных условий, в Украине продлится 160-180 дней.