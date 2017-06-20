Украина уже взыскала с "Газпрома" более 80 миллионов гривен

Сегодня, 15:24

Средства привлечены в пользу украинского госбюджета

Фото: AFP
Фото: AFP

С российской ОАО "Газпром" в пользу государственного бюджета по состоянию на сегодня уже взыскано 80,8 млн грн. Об этом сообщил министр юстиции Украины Павел Петренко.

"По состоянию на сегодняшний день с публичного акционерного общества "Газпром" в пользу государственного бюджета взыскано 80,8 грн", – сказал Петренко.

По его словам, Министерство юстиции арестовало эти средства и "на сегодня процесс списания и взыскания в государственный бюджет завершен, именно этой суммы".

Напомним, в феврале 2016 года Антимонопольный комитет Украины принял решение наложить на российский "Газпром" штраф в 85,9 миллиарда гривен, или около 3,2 миллиарда долларов США, за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции. ОАО "Газпром" прошел все судебные инстанции, однако суды оставили без рассмотрения жалобы российской компании.

Впоследствии АМКУ насчитал 100% пени на 85,9 млрд грн штрафа ОАО "Газпром" в сумме 85,96 млрд грн. В декабре 2016 года Хозяйственный суд Киева удовлетворил иск АМКУ относительно принудительного взыскания штрафа и пени с ОАО "Газпром" в сумме 172 млрд грн.

21 апреля Антимонопольный комитет поручил Государственной исполнительной службе взыскать 172 млрд гривен штрафа и пени с "Газпрома". 1 июня министр юстиции  сообщил, что в Украине уже взысканы первые средства с "Газпрома" в рамках штрафа Антимонопольного комитета.
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Источник:

УНН

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