Украина возглавила рейтинг по коррупции в бизнесе

Вчера, 17:40

Причины таких результатов — в отсутствии экономического роста, плохом бизнес-климате и неэффективной системе наказаний в Украине

Причиной коррупции называют плохой бизнес-климат
Причиной коррупции называют плохой бизнес-климат. Автор фото: Григорий Салай, "Сегодня"

Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в бизнесе среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

Об этом говорится в результатах исследования аудиторской фирмы Ernst&Young. Участие в исследовании приняли более 4000 представителей компаний.

Авторы исследования отмечают, что за последние два года ситуация с коррупцией в Украине существенно ухудшилась — в 2015 году наша страна занимала 7-е место в антирейтинге. Но в 2017 году 88% опрошенных респондентов отметили широкое распространение бизнес-коррупции в стране, что и вывело Украину в "лидеры". За нами в рейтинге — Кипр (82%), Греция и Словакия (81%). В отчете также отмечено, что около 37% респондентов готовы предложить взятку за заключение выгодного контракта.

"Но при таких неутешительных результатах почти треть респондентов верит, что привлечение к ответу отдельных сотрудников компаний будет благоприятствовать борьбе с коррупцией среди руководства", — считает управляющий партнер EY в Украине Алексей Кредисов. По его словам, причины таких результатов — в отсутствии экономического роста, плохого бизнес-климата и неэффективной системе наказаний в Украине.

"Это говорит о непрозрачности органов и превращении темы борьбы с коррупцией в политический инструмент. С коррупцией в Украине борются восемь органов, но ее становится только больше. На создание этих органов потрачено больше усилий, чем на борьбу с ней. И исследование, и бизнес это только подтверждают", — рассказал нам политолог Руслан Бортник.
бизнес, коррупция, Ernst&Young, Ernst & Young

Вы сейчас просматриваете новость "Украина возглавила рейтинг по коррупции в бизнесе". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"

Автор:

Анастасия Светлевская

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Бизнес

Сбербанк России продал лизинговый бизнес в Украине. Фото: ТАСС

Сбербанк России продал компанию в Украине

Вчера, 15:56

Финучреждение избавилось от лизингового бизнеса

Экономика

Бизнес по мотивам фантазии: когда детские рисунки становятся игрушками

8 Апреля, 07:05

В Киеве по образам детских фантазий вручную шьют игрушки и подушки 

Харьков

Фото: СБУ

В Харьковской области таможенники погорели на взятке

7 Апреля, 12:06

Госинспекторы получали деньги от предпринимателя за беспрепятственный ввоз товаров из России

Крым

Участковый подался в сутенеры. Фото: votrube.ru

В Крыму участковый подался в сутенеры

2 Апреля, 02:13

Мужчина организовал незаконный бизнес в Феодосии

Происшествия и криминал

Фото: facebook / Юрий Луценко

В Черниговской области на взятке поймали борца с коррупцией

31 Марта, 17:11

Директора коммунального предприятия, который требовал 10 тысяч гривен, задержали с поличным 

Бизнес

В Украине собираются стимулировать предпринимательство. Фото: архив

Украинцам хотят давать деньги на открытие бизнеса

31 Марта, 08:22

Инициативой занялась Государственная служба занятости

Комментарии

осталось символов: 1000 Правила комментирования