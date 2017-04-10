Украина возглавила рейтинг по коррупции в бизнесе

Украина оказалась на первом месте по уровню коррупции в бизнесе среди 41 страны Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки.

Об этом говорится в результатах исследования аудиторской фирмы Ernst&Young. Участие в исследовании приняли более 4000 представителей компаний.

Авторы исследования отмечают, что за последние два года ситуация с коррупцией в Украине существенно ухудшилась — в 2015 году наша страна занимала 7-е место в антирейтинге. Но в 2017 году 88% опрошенных респондентов отметили широкое распространение бизнес-коррупции в стране, что и вывело Украину в "лидеры". За нами в рейтинге — Кипр (82%), Греция и Словакия (81%). В отчете также отмечено, что около 37% респондентов готовы предложить взятку за заключение выгодного контракта.

"Но при таких неутешительных результатах почти треть респондентов верит, что привлечение к ответу отдельных сотрудников компаний будет благоприятствовать борьбе с коррупцией среди руководства", — считает управляющий партнер EY в Украине Алексей Кредисов. По его словам, причины таких результатов — в отсутствии экономического роста, плохого бизнес-климата и неэффективной системе наказаний в Украине.

"Это говорит о непрозрачности органов и превращении темы борьбы с коррупцией в политический инструмент. С коррупцией в Украине борются восемь органов, но ее становится только больше. На создание этих органов потрачено больше усилий, чем на борьбу с ней. И исследование, и бизнес это только подтверждают", — рассказал нам политолог Руслан Бортник.