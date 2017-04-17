Украина ввела антидемпинговые пошлины в отношении России

Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) решила ввести антидемпинговые меры в отношении российского импорта. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и торговли Украины.

"МКМТ приняла решение о применении антидемпинговых мер в отношении импорта в Украину кругов шлифовальных на керамической связке из Российской Федерации. Поэтому к российским экспортерам применяется антидемпинговая пошлина сроком на 5 лет в размере: 6,54% для экспортера-производителя открытого акционерного общества "Волжский абразивный завод"; 33,83% для других экспортеров и в целом для Российской Федерации", – отметили в ведомстве.

Комиссия считает, что применение указанных антидемпинговых мер положительно повлияет на финансово-хозяйственное положение национального товаропроизводителя, в частности, будет способствовать восстановлению объемов производства и продаж, сохранению и возобновлению рабочих мест, восстановлению прибыли.

Кроме того, МКМТ приняла решение о возбуждении и проведении антидемпингового расследования относительно импорта в Украину некоторой карбамидо-формальдегидной продукции происхождением из РФ.

Согласно решению МКМТ антидемпинговое расследование возбуждается в отношении импорта в Украину карбамидо-формальдегидной смолы и карбамидо-формальдегидного концентрата происхождением из РФ (код УКТВЭД 3909 10 00 00).

В ходе расследования будут изучаться информация и доказательства наличия демпинга, ущерба и причинно-следственной связи между ними. По результатам проведенных исследований будет принято решение о целесообразности применения антидемпинговых мер.

В конце прошлого года межведомственная комиссия по международной торговле ввела антидемпинговые пошлины на импорт из России карбамида и карбамидно-аммиачной смеси – разновидности азотных удобрений. Новые пошлины должны были действовать с марта 2017-го до марта 2022 года, но комиссия приостановила действие этого решения в феврале.