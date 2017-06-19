Украина заметно увеличила экспорт электричества

Сегодня, 17:13

Электроэнергия поставляется соседним странам

Украина активно продает электричество. Фото: Pixabay
Украина активно продает электричество. Фото: Pixabay

Украина в январе-мае 2017 года увеличила экспорт электроэнергии на 40,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 2,618 млрд кВт-ч. Об этом сообщили в Министерстве энергетики и угольной промышленности.

Поставки электроэнергии с "энергоострова Бурштынской ТЭС" в направлении Венгрии, Словакии и Румынии возросли на 18% (на 232,4 млн кВт-ч) — до 1,526 млрд кВт-ч.

Поставки электроэнергии в Польшу снизились на 6,5% (на 36,8 млн кВт-ч) — до 528,1 млн кВт-ч.
Поставки электроэнергии в Молдову составили 564 млн кВт-ч против 3,7 млн кВт-ч за пять месяцев прошлого года.

В Беларусь и Россию в январе-мае прошлого и текущего годов украинская электроэнергия не экспортировалась.

Кроме того, Украина в январе-мае 2017-го импортировала 19,3 млн кВт-ч электроэнергии (из РФ — 18,8 млн кВт-ч, Беларуси — 0,5 млн кВт-ч) против 20,1 млн кВт-ч за пять месяцев 2016-го.

Импорт в январе-мае-2017 был учтен по контрактам ГП "Энергорынок" как технологическое перемещение.

Как сообщалось, с апреля 2017 года Украина возобновила экспорт электроэнергии в Молдову. Страна экспортирует в основном излишки атомной электроэнергии, что приносит валютный доход государству. Продажей электроэнергии занимается компания "ДТЭК Трейдинг".
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