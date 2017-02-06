Украина ждет решения суда по "долгу Януковича"

Сегодня, 14:17

Общения с российской стороной уже не будет, подчеркнул глава Минфина Украины

Россия и Украина судятся за &quot;долг Януковича&quot;. Фото: zn.ua
Россия и Украина судятся за "долг Януковича". Фото: zn.ua

Лондонский суд вынесет решение по делу о так называемом "долге Януковича" в апреле 2017 года. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк. 

"Две недели назад были слушания в Лондоне. Они проходили три дня, сейчас судья готовит решение. Каким будет это решение, никто не знает", – сказал Данилюк и добавил, что, по его мнению, суд примет сторону Украины.

Министр уточнил, что общения с российской стороной на эту тему уже не предполагается.

"Это правило Лондонского суда. Мы ждем решения. Оно может потребовать времени. Для себя мы оценили, что это может быть в апреле",  - подчеркнул Данилюк.

Напомним, Украина получила от РФ кредит в 3 млрд долларов при президенте Викторе Януковиче в декабре 2013 г. Всего Россия планировала выдать Украине 15 млрд долларов кредита, однако до того, как разгорелись ключевые события Революции достоинства, выделить успели только первый транш.

Киев настаивал на признании долга коммерческим с его последующей реструктуризацией и списанием части задолженности. В свою очередь Россия отказалась от реструктуризации на условиях, принятых частными кредиторами Украины, и потребовала признать долг государственным.
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"Сегодня"

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