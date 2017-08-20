Украинцам грозит новое подорожание лекарств – эксперты

Украинцам обещают виток подорожания медикаментов. Как отмечают эксперты, к концу 2017-го цены вырастут еще на 12%, пишет UBR.

"Лекарства подорожают еще минимум на уровень инфляции — на 12%. В первую очередь это коснется заграничных препаратов, но и в украинских лекарствах порядка 70% импортной составляющей", — прогнозирует президент Всеукраинского совета защиты прав и безопасности пациентов Виктор Сердюк.

По словам члена Экономического дискуссионного клуба Игоря Гарбарука, в первой декаде августа общая стоимость лекарственной "корзины" (32 самых востребованных украинцами препарата) составила от 1114 грн (Днепр) до 1206 грн (Киев). Максимальный рост цен в августе зафиксировали в Киеве (1,7%), минимальный — во Львове. Здесь стоимость лекарств увеличилась на символические 0,1%. Лидером роста цен с начала года оказался Харьков (11%), а меньше всего увеличились ценники в Одессе (на 7,4%). Подешевел разве что лейкопластырь — на 0,5% в Харькове и 12,1% в Киеве.

Экс-зампредседателя Госслужбы лекарственных средств и изделий медицинского назначения Константин Косяченко отметил, что объективные причины для подорожания лекарств все-таки есть: это рост цен на энергоресурсы и увеличение минимальной зарплаты, которое также закладывается в ценники лекарств на предприятиях.

К тому же многие поставщики, опасаясь осенней девальвации, уже сейчас начали закладывать в свои прайсы курс 30 грн/долл. "Все контракты по поставкам медпрепаратов заключаются на долгосрочные периоды, поэтому в них закладывают возможные риски, что повышает стоимость лекарств", — заметил Косяченко.

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Дальнейшее подорожание лекарств, по мнению экспертов, будет неминуемо вести к вынужденному отказу многих пациентов от лечения. Уже сейчас порядка 30% больных пытаются обойтись без лекарственной помощи в случае недуга. Те же, кто может себе "позволить" болеть, массово переходят на отечественные препараты — около 75% купленных в аптеках пилюль произведены в Украине. А вот в денежном эквиваленте все с точностью наоборот. Только 25% денег украинцы тратят на наши лекарства – импортные лекарства намного дороже отечественных.

"В связи со снижением платежеспособности населения, дорогие лекарства просто не будут покупать. А это часто как раз те лекарства, которые спасают жизни: начиная от реанимации и заканчивая сердечно-сосудистыми, онко-заболеваниями и т.д. Химиопрепараты просто не будут завозиться. Потребность в них не так значительна, как у других — порядка 100 упаковок в год. Когда у них закончится срок регистрации, они просто исчезнут с украинского рынка", — считает Сердюк.

Значительно удешевить лекарства в аптеках, как украинские, так и импортные, помогла бы отмена не так давно введенных налогов на лекарства. А именно НДС в размере 7% и налог на импорт медпрепаратов 5%. Такой шаг, по мнению экспертов, позволил бы снизить аптечные цены в среднем на 20%.