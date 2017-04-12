Украинцам заплатят больше: как и кому подняли выплаты в апреле

Еще в январе 2017-го Фонд общегосударственного госстрахования постановил с первого апреля повысить минимальный размер выплат безработным украинцам. Для тех, кто проработал больше шести месяцев, минимальная выплата в апреле с 1160 до 1280 гривен. В то же время выплаты украинцам, которые проработали меньше шести месяцев или были уволены по статье, не изменятся – им положено не меньше 544 гривни на месяц.

Правда, из миллионов нетрудоустроенных украинцев помощь от государства получают только 544 тысячи человек. А средний размер выплаты – 1923 гривни (зависит от стажа и размера заплаты). Всего, по данным Минсоцполитики, в Украине могут работать 26 миллионов человек, а трудоустроились 16 миллионов. Остальные заняты в теневом секторе, или же вовсе не работают.

Стоит отметить, что помимо ежемесячных выплат, официальный статус безработного позволяет платить меньше за коммуналку. В прошлом году правительство приняло решение при расчете субсидии на каждого безработного учитывать доход в размере двух прожиточных минимумов, на данный момент это 3200 гривен. Если же официально получить статус безработного, то субсидия будет начисляться с учетом выплат по безработице.