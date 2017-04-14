Украинцев ждет падение цен на мясо

После завершения Пасхальных праздников в Украине ожидается снижение цен на мясо. Такой прогноз озвучили эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По подсчетам специалистов, цены снизятся в пределах 6 – 10% под влиянием нисходящего ценового тренда на рынке живого скота.

"Сейчас операторы рынка констатируют высокий уровень отпускных цен на говядину из-за необходимости реализовать продукцию, которая была закуплена по высоким ценам, которые наблюдались в конце марта – начале апреля. Снижение цен на говядину и свинину ожидается после завершения пика спроса", – отмечают аналитики.

Стоимость курятины, по мнению экспертов, будет относительно стабильной, с возможным незначительным колебанием в пределах 3 – 5%.

Напомним, несмотря на скорое окончание Великого Поста, в Украине продолжают дорожать грибы. Дешеветь продукт начнет не раньше, чем через неделю после Пасхи.