Украинцев ждет падение цен на мясо

Сегодня, 17:14

Свинина и говядина станут доступнее, прогнозируют аграрные аналитики

Мясо подешевеет, уверены эксперты. Фото: Pixabay
Мясо подешевеет, уверены эксперты. Фото: Pixabay

После завершения Пасхальных праздников в Украине ожидается снижение цен на мясо. Такой прогноз озвучили эксперты Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По подсчетам специалистов, цены снизятся в пределах 6 – 10% под влиянием нисходящего ценового тренда на рынке живого скота.

"Сейчас операторы рынка констатируют высокий уровень отпускных цен на говядину из-за необходимости реализовать продукцию, которая была закуплена по высоким ценам, которые наблюдались в конце марта – начале апреля. Снижение цен на говядину и свинину ожидается после завершения пика спроса", – отмечают аналитики.

Стоимость курятины, по мнению экспертов, будет относительно стабильной, с возможным незначительным колебанием в пределах 3 – 5%.

Напомним, несмотря на скорое окончание Великого Поста, в Украине продолжают дорожать грибыДешеветь продукт начнет не раньше, чем через неделю после Пасхи.
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Источник:

"Сегодня"

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