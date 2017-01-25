Украинцы стали меньше есть, но больше строить: как поднимается экономика

Экономика Украины медленно, но восстанавливается: в прошлом году, по сравнению с 2015-м, падение производства во всех ключевых отраслях сменилось пусть и небольшим, но ростом. Об этом говорят данные Госслужбы статистики. Впрочем, эксперты называют это "восстановлением" из-за низкой базы сравнения. Например, спад в промышленности в 2015 году по сравнению с 2014-м был 13%, а ее рост в 2016-м по сравнению с 2015-м — всего 2,4%, то есть до уровня 2014 г. нашей промышленности еще далеко. Но хорошо, что экономика нащупала дно и постепенно пошла вверх.

ЧТО ИМЕЕМ. Как видно из инфографики, промпроизводство восстанавливается с трудом: добыча угля и выплавка металла пошла вверх, а вот газа страна добыла столько же, сколько и в 2015 году. Радует сельское хозяйство, хотя и здесь на фоне роста урожаев и экспорта зерна, подсолнечного масла, продолжается падение поголовья скота, птицы, снижение надоев, а производство яиц и вовсе обвалилось на 10%. Розничная торговля также дала прирост +4% (в деньгах), но год назад был ее обвал на 20,4% при инфляции в 25%. То есть украинцы по-прежнему покупают меньше товаров, чем в 2014-м.

А вот в строительство жилья народ вкладывает явно больше, чем ранее — после прошлогоднего падения в 14,9% имеем рост 15,2%. И это не все — стабильно продолжает развиваться легкая промышленность: например, изготовлено 88 млн кв. м ткани (+6,4%, а в 2015 г. также был рост 5%), сшито 22,5 млн пар обуви (+0,1%, в 2015 г. было столько же).

ЭКСПЕРТЫ. Экономисты рассматривают цифры Госстатистики через призму сильного падения объема экономики в 2014—2015 годах. "Пока мы видим просто небольшое восстановление после падения, но еще не рост, — анализирует экономист Иван Никитченко. — Сферы, в которых продолжается падение, — это очень плохой показатель, говорящий о глубоком кризисе в секторе. Например, животноводство до кризиса не успело вырасти даже до показателей 1990 года, и продолжающееся снижение говорит о больших проблемах. Необходима комплексная программа по развитию этой отрасли, финансовая поддержка, в первую очередь, малых и средних хозяйств. Строительство пошло в рост из-за притока в эту отрасль денег, которые находились на счетах в банках-банкротах: многие люди перестали доверять банкам и начали вкладывать в недвижимость. Кроме того, застройщики взялись за реанимацию старых проектов".

Президент Украналитцентра Александр Охрименко отмечает, что торговля в прошлом году росла лишь в денежном выражении за счет инфляции, а в штуках и килограммах падала, прежде всего это касается продуктов и товаров премиум-сегмента. Машиностроение выживало за счет старых заказов по СНГ, прежде всего это поставки комплектующих для электроэнергетики и запчастей. А росту строительства способствует прежде всего население, начавшее вкладывать сбережения в квадратные метры, как в надежный способ сберечь деньги. "Позитивный момент, что падение экономики прекратилось, но пока нет предпосылок к тому, что пойдет быстрое восстановление, — считает Охрименко. — Для этого нужны зарубежные инвестиции. Но на них сложно надеяться, пока у нас в стране нет политической стабильности и идет война".

Прогноз на 2017 год: надеемся на себя

И все же эксперты оптимистичны. По мнению Никитченко, в нынешнем году будем иметь рост экономики на 2—3%. "Но это неустойчивое восстановление, как и в 2016 году, с сильной зависимостью от внешних факторов как экономических, так и политических, таких как получение или неполучение зарубежных кредитов и поддержка со стороны мирового сообщества", — сказал Никитченко. Охрименко не ожидает серьезного улучшения в тяжелой промышленности, пока не будет мира на Востоке. "Больше всего будет расти производство продуктов, которые мы продолжим экспортировать как на старые, так и на новые рынки, но это не ЕС, а Ближний Восток и Юго-Восточная Азия. Так как оживилось строительство, это потребует больше стройматериалов. Но плохо придется небольшому бизнесу, который обслуживает крупные структуры в машиностроении, энергетике, поставляя им комплектующие и услуги. Причина — сокращение там производства. Также по самозанятым ударит повышение минзарплаты и ежемесячной оплаты ЕСВ".