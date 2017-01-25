Украинцы в прошлом году уплатили налогов почти 800 миллиардов гривен (видео)

Почти 800 миллиардов гривен налогов уплатили украинцы в прошлом году. Это на четверть больше, чем в 2015, отчитался глава Фискальной службы Роман Насиров.

А в январе предприятия установили своеобразный рекорд – задекларировали 22 с половиной миллиарда гривен НДС. Это самый большой показатель за историю независимости Украины.

"Большим приоритетом в 2017 году, в наших планах есть то, что мы будем делать все, чтобы доказать бизнесу, что работать по законам, без манипуляций – это гораздо лучше и легче. И вы знаете, просто самому бизнесу будет приятно, что ему не о чем волноваться", – сказал Роман Насиров, глава Фискальной службы.

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