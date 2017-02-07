Украине грозят веерные отключения света из-за блокады на Донбассе

Полное блокирование поставок угля из зоны боевых действий на теплоэлектростанции на подконтрольной Украине территории приведет к ограничению генерации и, как следствие, веерным отключениям электроэнергии. Об этом сообщил министр энергетики Игорь Насалик.

"Если будет полностью перекрыта зона боевыйх действий, я могу подтвердить, что мы пройдем определенный период адаптации и мы перейдем к веерным отключениям и ограничению генерации", – сказал Насалик.

По словам министра, привезти оперативно уголь по импорту не получиться – срок его доставки 50 – 60 дней. Этот разрыв нужно будет чем-то компенсировать и компенсация возможна только за счет ограничения электроэнергии.

Министр также отметил, что если Украина выйдет на внешние рынки с целью закупить 8 млн тонн угля, то цена в мире может быть повышена на 30 – 40%, а значит дополнительные 20 млрд грн могут лечь на плечи потребителей.

Как сообщалось ранее, о начале блокады неподконтрольных украинскому правительству районов заявила группа активистов, назвавшихся ветеранами добровольческих батальонов "Донбасс" и "Айдар". В то же время, первый командир батальона "Айдар" Сергей Мельничук опроверг наличие в рядах активистов настоящих "айдаровцев". По его мнению, это бывшие контрабандисты, которые пытаются вернуть под свой контроль потоки нелегальных грузов.

По словам директора энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Валентина Землянского, в случае полного блокирования угля из ОРДЛО запаса прочности украинской энергетики хватит не более чем на месяц.

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш заявил, что возможное блокирование перемещения грузов с углем с неподконтрольных украинскому правительству районов Донбасса может привести к отключению электроэнергии по всей территории Украины.

Прокуратура открыла уголовное производство по факту блокирования железной дороги в Луганской области.

Отметим, что блокада неизбежно приведет не только к веерным отключениям, но и к недополучению средств в бюджет. Альтернатива – уголь из России. Покупка угля в России возможна только за валюту по высокой цене, что неизбежно приведет к росту курса. Более того, блокада априори незаконна и наносит удар по инвестклимату страны, а это уже не краткосрочные проблемы для страны, а ущерб на годы. В итоге – Россия выиграет, Украина проиграет.