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Украине не нужен "план Маршала" – посол Германии http://www.segodnya.ua/img/article/7819/5_main.1482396193.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7819/5_tn.1482396193.jpg Экономика Райхель заявил, что не согласен с критикой в адрес Германии из-за недостаточной финансовой поддержки Украины

Украине не нужен "план Маршала" – посол Германии

Сегодня, 10:40

Райхель заявил, что не согласен с критикой в адрес Германии из-за недостаточной финансовой поддержки Украины

Эрнст Райхель. Фото из открытых источников
Эрнст Райхель. Фото из открытых источников

Посол Федеративной Республики Германия в Украине Эрнст Райхель не видит потребности в финансировании Украины по примеру так называемого "плана Маршалла". Об этом говорится в расшифровке его выступления на конференции "Аудит внешней политики Украины.

Райхель, в частности, заявил, что не согласен с критикой в адрес Германии из-за недостаточной финансовой поддержки Украины. По мнению посла, взамен Украина должна привлекать капиталы на внешних рынках.

"Я не согласен с теми, кто просит план Маршалла для Украины, по очень простым причинам.
На глобальном уровне есть очень много капитала с низкой процентной ставкой. Вопрос в том, как привлечь этот капитал", – сказал Райхель.

Необходимо отметить, что Украина имеет крайне низкий уровень кредитного рейтинга (по подсчетам Fitch, речь идет о рейтинге "B-" , "высоко спекулятивные облигации"), что делает невозможным выход государства на внешний рынок заимствований.

В то же время посол Германии считает, что это не создает непреодолимых препятствий.

"Если Украина предложит соответствующие условия, которые будут надежными, то не будет ничего магического в том, что международный капитал придет в Украину и использует имеющиеся возможности", – заявил он.

"Когда вы это сделаете, вам уже не нужна будет международная правительственная помощь от налогоплательщиков других стран, чтобы поддерживать Украину. Поскольку Украина станет самодостаточной страной для ведения бизнеса", – добавил дипломат.

Как известно, название "план Маршалла" носит программа восстановления экономики Западной Европы, которая была основана после Второй мировой войны за счет помощи и кредитных средств, предоставленных США.
кредит, Германия, Украина, план маршалла, Райхель

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Источник:

Украинская правда

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