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Украине следует разрабатывать стратегии развития на 5-10 лет – Кубив http://www.segodnya.ua/img/article/7907/62_main.1485162746.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7907/62_tn.1485162746.jpg Экономика По мнению вице-премьера, среднесрочные планы необходимы для развития промышленности Украины

Украине следует разрабатывать стратегии развития на 5-10 лет – Кубив

Сегодня, 11:11

По мнению вице-премьера, среднесрочные планы необходимы для развития промышленности Украины

Степан Кубив. Фото: соцсети
Степан Кубив. Фото: соцсети

Украине в рамках реализации планов развития необходимо разрабатывать различные стратегии на среднесрочную перспективу – 5-10 лет. Об этом заявил первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив в ходе правительственного семинара "Экономическое развитие регионов: стратегия и инструменты привлечения инвестиций и повышения экспортного потенциала".

"Представляя бюджет на 2017 год, мы представляли макропоказатели на ближайшие три года. Но когда мы говорим о среднесрочной перспективе, мы должны иметь стратегии на 5-8-10 лет, что позволит провести серьезную модернизацию промышленности", – отметил Кубив.

По его мнению, в этом контексте уже сейчас нужно вести отбор и реализацию проектов на базе государственно-частного партнерства, формировать цепочки добавочной стоимости на национальном и международном уровнях, создавать стартапы на базе перспективных отечественных разработок, обеспечивать кадровый потенциал, развивать конкурентоспособность промышленности.

Напомним, Кубив рассказал, что правительство Украины в 2017 году меняет модель развития экономики и закладывает в ее основу рост инвестиционного спроса и увеличение объемов экспорта.

Рнее Кабмин опубликовал план приоитетов до 2020 года.

Разработанный Кабмином план должен стать основой среднесрочного бюджетного планирования, ежегодных детализированных планов действий правительства, стратегических планов министерств и других центральных органов исполнительной власти. В нем сформулированы основные цели и приоритетные направления деятельности власти.
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Источник:

УНИАН

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