Украине в 2019-м грозит дефолт: аналитик об экономических перспективах

В 2019-м Украине придется погасить около шести миллиардов долларов внешних заимствований, рассказывает руководитель аналитического отдела Concorde Capital Александр Паращий. Если к этому времени рост экономики значительно не увеличится, стране грозит дефолт.

"Прогнозы МВФ по экономическому росту Украины (10% от ВВП в год, – ред.) пока что выглядит слишком оптимистичными – особенно в части роста ВВП в долларовом эквиваленте. Скорее всего, в такой рост МВФ закладывает эффект от реформ", – считает Александр Паращий.

Если же прогнозы МВФ не сбудутся, уверен эксперт, Украину ждут два тяжелых года – 2019-2020. В этот период программа сотрудничества закончится, а потребность выплат по внешним долгам вырастет.

"У нас осталось два с половиной года, чтобы провести реформы. Не просто поставить галочки, а реально реформировать экономику. Если у нас не будут реформы, очень сложным станет 2019-й. В принципе, мы сможем эти долги погасить, но нам нужна уверенность кредиторов, инвесторов что деньги, которые мы одолжим, мы вернем. Еще важно – уровень госдолга по отношению к ВВП. Сейчас он достиг порядка 80%, если экономика будет расти такими темпами, как сейчас, в 2019-м это будет означать дефолт", – говорит эксперт.

К слову, приемлемый уровень государственного долга – 70% от ВВП, при этом Concorde Capital прогнозируют, что уровень госдолга в Украине в 2017-м достигнет 81%.