Украинская энергетика готова значительно уменьшить зависимость от импортных энергоносителей

Сегодня, 20:49

Работа Каневской ГАЭС позволит в год экономить 125 млн кубических метров газа и полмиллиона тонн угля

Смета проекта составляет полтора миллиарда долларов. Фото: uhp.kharkov.ua
Смета проекта составляет полтора миллиарда долларов. Фото: uhp.kharkov.ua

Украинская энергетика может значительно уменьшить зависимость от импортных энергоносителей. Достичь этого планируется с помощью новой гидроаккумулирующей электростанции, которую построят возле Канева, говорится в сюжете телеканала "112 Украина".

Проект строительства утвержден Кабмином в 2013 году. Уже в этом году ОАО "Укргидроэнерго" планирует начать первоочередные строительные работы. Средства на этот этап выделила Нацкомиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг в тарифе компании. В целом смета проекта составляет полтора миллиарда долларов.

"Проектом предусмотрено финансирование не только за счет тарифа "Укргидроэнерго", но и за счет привлечения кредитных ресурсов, в том числе, международных финансовых организаций. На сегодня соотношение планируемых к привлечению кредитных средств МФО и средств ОАО "Укргидроэнерго" в общей стоимости строительства составляет примерно 80 на 20 процентов. Но при этом интерес к проекту проявляют не только Всемирный банк реконструкции и развития и Европейский инвестиционный банк, но и Европейский банк реконструкции и развития, и немецкий банк КФС", – рассказывает заместитель генерального директора ОАО "Укргидроэнерго" Юрий Литвиненко.

Проект Каневской ГАЭС входит в ряд государственных программ по энергетике. Она будет мощным регулятором, аккумулятором и мобильным резервом для всей энергосистемы страны.

"Работа Каневской ГАЭС позволит в год экономить 125 млн кубических метров газа и полмиллиона тонн угля. Как вы знаете, это ресурсы импортные, то есть, мы сейчас говорим о снижении энергетической зависимости Украины от импортных энергетических ресурсов", – отмечает Литвиненко.

По информации издания, в "Укргидроэнерго" рассказывают – проект прошел все необходимые экспертизы, в настоящее время ожидают разрешения на проведение строительных работ. А также отмечают – значительные средства в проекте заложены на программы компенсации возможного ущерба для окружающей среды.
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