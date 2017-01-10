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Украинские сладости теряют популярность за границей http://www.segodnya.ua/img/article/7868/92_main.1484051610.jpg http://www.segodnya.ua/img/article/7868/92_tn.1484051610.jpg Экономика Основными покупателями "кондитерки" из Украины стали страны СНГ

Украинские сладости теряют популярность за границей

Сегодня, 14:32

Основными покупателями "кондитерки" из Украины стали страны СНГ

Сильнее всего упал экспорт шоколада. Фото: Pixabay
Сильнее всего упал экспорт шоколада. Фото: Pixabay

За 2016 год Украина продала за границу на 6% меньше кондитерских изделий, чем годом ранее. Всего в натуральном выражении экспорт сладостей составил 219,45 тысяч тонн, свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном выражении экспорт "кондитерки" упал еще сильнее – на 10,5%, составив 350,23 млн долларов.

Сильнее всего сократились поставки за границу шоколада – на 13,6%. Также упал экспорт мучных сладостей – на 7,2%. В то же время на 2% выросли продажи "кондитерки" без какао.

Основными покупателями сладостей из Украины стали Казахстан, Азербайджан, Беларусь, Молдова, Туркменистан.

Импорт "кондитерки" в Украину тоже упал по итогам года – на 5,5%, составив 34,4 тыс. тонн. Основными поставщиками стали Германия, Польша, Турция, Нидерланды, Болгария.

Как сообщалось, Украина также теряет экспорт яицВ 2016 году их экспортировали в денежном выражении в 1,7 раза меньше, чем годом ранее.
экспорт, импорт, Кондитерская продукция, внешняя торговля, кондитерка, Кондитерские изделия

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Источник:

"Сегодня"

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