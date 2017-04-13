Украинский бизнес ожидает существенного оживления деловой активности – НБУ
Оптимистично настроены компании всех видов экономической деятельности, прежде всего – руководители предприятий транспорта и связи, а также перерабатывающей промышленности
Украинский бизнес существенно улучшил свои ожидания оживления деловой активности, свидетельствуют результаты проведенного Нацбанком Украины в I квартале 2017 года очередного опроса руководителей предприятий. "Четвертый квартал подряд предприятия также ожидают оживления деловой активности. Индекс деловой активности повысился до 113,3% со 108,7% в предыдущем квартале", – отмечает НБУ.
По его данным, оптимистично настроены компании всех видов экономической деятельности, прежде всего – руководители предприятий транспорта и связи, а также перерабатывающей промышленности.
"Оптимизм респондентов базируется, прежде всего, на улучшении их прогнозов в отношении общих объемов реализации продукции и финансово-экономического состояния предприятий, а также восстановлении ожиданий по увеличению количества работников", – говорится в отчете об исследовании.
Центробанк указывает, что опрошенные компании продолжают ожидать увеличения объемов производства товаров и услуг: баланс ожиданий – 6,1% по сравнению с 11,1% в IV квартале 2016 года. По оценкам респондентов, важнейшими факторами, ограничивающими способность бизнеса наращивать объемы производства, остаются высокие цены на энергоносители, сырье и материалы.
Традиционно предприятия высоко оценивают перспективы роста общих объемов реализации продукции собственного производства. Наиболее оптимистично настроены руководители предприятий перерабатывающей промышленности и торговли. При этом, предприятия всех основных видов деятельности, кроме энерго- и водоснабжения, ожидают увеличения объемов реализации продукции на внешнем рынке.
Помимо того, пятый квартал подряд предприятия ожидают роста расходов на машины, оборудование и инвентарь. Повысились ожидания по увеличению инвестиционных расходов на проведение строительных работ. Положительными остаются ожидания увеличения объемов привлечения иностранных инвестиций, указывает Нацбанк.
Согласно опросу, возобновились ожидания увеличения количества работников, в частности в строительстве, перерабатывающей промышленности, торговле и других видах деятельности. Одновременно существенно улучшили ожидания уменьшения количества работников руководители предприятий добывающей промышленности, сельского хозяйства и транспорта.
Нацбанк отмечает, что в первом квартале 2017 года, на фоне незначительного усиления девальвационных процессов, наблюдалось ослабление инфляционных ожиданий – до 15,6% с 16,2% в IV квартале 2016 года. По оценкам предприятий, основными факторами влияния на рост потребительских цен остаются обменный курс и затраты на производство. В то же время, предприятия ожидают усиления влияния налоговых изменений на динамику инфляционных процессов.
"Третий квартал подряд предприятия прогнозируют рост собственных потребностей в заемных средствах в ближайшее время. Доля компаний, планирующих привлекать банковские кредиты, осталась почти на уровне предыдущего квартала и составляет 34,0%", – указал НБУ.
Он уточнил, что более 85% опрошенных планируют привлекать кредиты в национальной валюте. Наиболее настроены брать кредиты в национальной валюте предприятия сельского хозяйства, энерго- и водоснабжения, строительства и торговли.
В опросе приняли участие 673 предприятия из 22 регионов страны, которые представляют экономику по основным видам деятельности, формам собственности, размерам по количеству работников.
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