Украину ждут три важные реформы – Данилюк

Министр финансов отчитался об изменениях, которые предусматривает бюджет на 2017 год

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает важные для жизни страны реформы. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Бюджет на 2017 год стал бюджетом реформ", – отметил Данилюк.

Он напомнил, что в первую очередь реформирование коснется медицины, образования и социальной сферы.

Медицина

Минфин, по словам Данилюка, совместно с Министерством здравоохранения разработал новую модель финансирования медицинских учреждений, в которой предусматривается, что деньги "идут за пациентом".

"Это значит, что мы не будем финансировать за государственные средства просто помещения – мы будем финансировать услуги, которые получают граждане, и конкретный результат от этих услуг", – пояснил Данилюк.

По его словам, также усилится автономия медучреждений. Кроме того, впервые на 100% были покрыты нужды в лекарствах для тяжелобольных. "Это касается онкобольных, ВИЧ-инфицированных, а также страдающих диабетом, вирусным гепатитом и другими тяжелыми заболеваниями", – уточнил министр.

Общие траты на здравоохранение в 2017 году выросли на 19,1 млрд грн. 500 млн грн выделено на компенсацию стоимости лекарств.

Образование

"Мы усилили финансирование среднего и профильного образования, увеличили автономию вузов, увеличили эффективность предоставления стипендий, разделив их на академические, мотивирующие к учебе, и социальный как помощь необеспеченным студентам", – отчитался Данилюк.

При этом общий стипендиальный фонд, по словам Данилюка, увеличился на 10%.



"Подняли зарплату учителям, увеличили общие расходы на образование на 45 млрд грн", – отметил министр.

Социальная сфера

Самым большим изменением в социалке, по словам Данилюка, стало увеличение минимальной зарплаты в два раза – до 3 200 грн.

"В прошлом году меньше 3 200 грн получали более 3,5 млн человек. Инициатива правительства была повысить минимальную зарплату, роль Минфина – найти для этого ресурсы. Когда мы рассчитывали ресурс, мы также учитывали элемент детенизации. Сейчас мы видим статистику поступлений – хочу вас заверить, что все, что мы планировали, сейчас реализовывается", – рассказал Данилюк.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) признали, что повышение минимальной зарплаты ускорит инфляцию в Украине. Кроме того, из-за роста "минималки", по прогнозам НБУ, без работы останутся 630 тысяч человек.