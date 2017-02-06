Украину ждут три важные реформы – Данилюк

Сегодня, 13:06

Министр финансов отчитался об изменениях, которые предусматривает бюджет на 2017 год

Александр Данилюк. Фото: Facebook
Александр Данилюк. Фото: Facebook

Госбюджет Украины на 2017 год предусматривает важные для жизни страны реформы. Об этом заявил министр финансов Александр Данилюк.

"Бюджет на 2017 год стал бюджетом реформ", – отметил Данилюк.

Он напомнил, что в первую очередь реформирование коснется медицины, образования и социальной сферы.

Медицина

Минфин, по словам Данилюка, совместно с Министерством здравоохранения разработал новую модель финансирования медицинских учреждений, в которой предусматривается, что деньги "идут за пациентом".

"Это значит, что мы не будем финансировать за государственные средства просто помещения – мы будем финансировать услуги, которые получают граждане, и конкретный результат от этих услуг", – пояснил Данилюк.

По его словам, также усилится автономия медучреждений. Кроме того, впервые на 100% были покрыты нужды в лекарствах для тяжелобольных. "Это касается онкобольных, ВИЧ-инфицированных, а также страдающих диабетом, вирусным гепатитом и другими тяжелыми заболеваниями", – уточнил министр.

Общие траты на здравоохранение в 2017 году выросли на 19,1 млрд грн. 500 млн грн выделено на компенсацию стоимости лекарств.

Образование 

"Мы усилили финансирование среднего и профильного образования, увеличили автономию вузов, увеличили эффективность предоставления стипендий, разделив их на академические, мотивирующие к учебе, и социальный как помощь необеспеченным студентам", – отчитался Данилюк.

При этом общий стипендиальный фонд, по словам Данилюка, увеличился на 10%.

"Подняли зарплату учителям, увеличили общие расходы на образование на 45 млрд грн", – отметил министр.

Социальная сфера

Самым большим изменением в социалке, по словам Данилюка, стало увеличение минимальной зарплаты в два раза – до 3 200 грн.

"В прошлом году меньше 3 200 грн получали более 3,5 млн человек. Инициатива правительства была повысить минимальную зарплату, роль Минфина – найти для этого ресурсы. Когда мы рассчитывали ресурс, мы также учитывали элемент детенизации. Сейчас мы видим статистику поступлений – хочу вас заверить, что все, что мы планировали, сейчас реализовывается", – рассказал Данилюк.

Напомним, ранее в Национальном банке Украины (НБУ) признали, что повышение минимальной зарплаты ускорит инфляцию в Украине. Кроме того, из-за роста "минималки", по прогнозам НБУ, без работы останутся 630 тысяч человек.
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Автор:

Ксения Капустинская

Источник:

"Сегодня"

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